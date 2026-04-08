ΟΦΗ: Ετοιμοπόλεμος ο Μπόρχα Γκονθάλεθ
Με ένα ευχάριστο νέο συνέχισε τις προπονήσεις του ο ΟΦΗ. Ο λόγος για τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος δούλεψε σε φουλ ρυθμό και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του ματς της 2ης αγωνιστικής των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League, με τον Λεβαδειακό στο Ηράκλειο, με το «βλέμμα» φυσικά να είναι στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο βασικός δεξιός μπακ των Κρητικών υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού ποδιού πριν από ακριβώς ένα μήνα, στις 8 Μαρτίου, στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έκτοτε ο Ισπανός δούλεψω σταδιακά για την ομαλή επάνοδο του, δίχως ρίσκα, καθώς είναι από τα πλέον αναπόσπαστα «γρανάζια» του Ομίλου.
Από εκεί και πέρα ο Άαρον Ισέκα συνέχισε θεραπεία, ενώ ο Χουάν Νέιρα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.
Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στις 11:00.
