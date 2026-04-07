Οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Μεγάλης Δευτέρας. Για τον Χρήστο Κόντη προέκυψε ένας νέος αγωνιστικός «πονοκέφαλος», καθώς δεν ακολούθησε το πρόγραμμα ο Άαρον Ισέκα.

Ο Βέλγος φορ έκανε έκανε θεραπεία, λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο και η κατάσταση του θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε πως ο Όμιλος μετά τη διακοπή του Πάσχα θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό, ενώ στις 25 Απριλίου ακολουθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ενώ ο Χουάν Νέιρα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Για τους υπόλοιπους παίκτες η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Μεγάλη Τετάρτη (8/4), στις 11:00.