Ο ΟΦΗ διέθεσε εγκαίρως τα 6.800 εισιτήρια του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον είναι διαθέσιμα τα υπόλοιπα «μαγικά χαρτάκια» που δικαιούται.

Ο κόσμος του ΟΦΗ απέδειξε τη δυναμική του και πλέον βάζει... πλώρη για ολικό Sold Out των εισιτήριων του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΕΠΟ είχε δώσει διορία στους Κρητικούς να διαθέσουν 6.800 εισιτήρια για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου με τον ΠΑΟΚ μέχρι τις 10 Απριλίου, όμως οι Ομιλίτες το πέτυχαν τρεις μέρες νωρίτερα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι είναι πλέον διαθέσιμα τα εισιτήρια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4), τα οποία αντιστοιχούν στις θύρες 53-54 & 55-56 του Πανθεσσαλικού σταδίου, στην τιμή των 20 ευρώ έκαστος.

Η διάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (oficretefc.com), μέχρι εξάντλησής τους.

Δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 , οι κάτοχοι εισιτηρίου στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στο Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου της σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)».