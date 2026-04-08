Η στατιστική απεικόνιση της πορείας των Μορόν, Καντεβέρε και Κουαμέ υποδεικνύει έναν από τους λόγους ύπαρξης του έντονου επιθετικού προβλήματος του Άρη.

Βάσει συμβολαίων, πρόκειται για τρία από τα φετινά βαριά χαρτιά του Άρη καθότι οι συνολικές απολαβές τους (για την τρέχουσα σεζόν) υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ. Κοινός παρονομαστής αυτών των τριών υποθέσεων είναι επίσης ότι και οι τρεις έχουν συμβόλαιο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και μάλιστα οι αποδοχές τους είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις φετινές. Κι όμως, αυτές έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα αγωνιστικά πεπραγμένα, γεγονός το οποίο μάλλον κάνει επισφαλή την παρουσία τους στην ομάδα και την ερχόμενη σεζόν. Επί της ουσίας, είναι τρεις από τις σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο προσεχές διάστημα.

Ξεκινώντας από τον Λορέν Μορόν, η ερχόμενη σεζόν είναι και η τελευταία του τριετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει τον Οκτώβρη του 2024. Αντικειμενικά, κανείς δεν περίμενε την κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή του, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται μέσα από τις επιδόσεις του. Στην παρθενική σεζόν του (2023-24) στον Άρη, ο Ισπανός χρειάστηκε πέντε αγωνιστικές για να σημειώσει τον αριθμό τερμάτων (4) που έχει πετύχει (έως τώρα) στην αντίστοιχη φετινή. Παραγωγική ήταν και η δεύτερη χρονιά του. Στα πλέον ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία της φετινής πορείας του Ισπανού είναι οι μόλις δύο τελικές προσπάθειες που κάνει ανά αγώνα καθώς επίσης και ότι τα expected goals είναι διπλάσια σε σχέση με αυτά που σημείωσε. Εντός περιοχής έχει 4/39 τελικές προσπάθειες και 0/8 έξω από το «κουτί». Συνολικά εννιά ευκαιρίες έχουν μπει στη συνομοταξία των «μεγάλων χαμένων ευκαιριών» για τον Ισπανό ο οποίος έχει κερδίσει το 41% των προσωπικών μονομαχιών του.

Πρόσφατα, δημοσιεύματα στην Τουρκία έβαλαν τον Λορέν Μορόν στο κάδρο δύο ομάδων από τη γειτονική χώρα αλλά τα δεδομένα που γράφτηκαν απείχαν αρκετά από την πραγματικότητα. Σαν δηλαδή την «πληροφορία» ότι μπορεί να κλείσει το deal στα 8.000.000 ευρώ κι ενώ στο συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού υπάρχει ρήτρα 5.000.000 ευρώ. Εφόσον αυτή καλυφθεί, το 20% θα καρπωθεί ο ίδιος ο παίκτης. Γι’ αυτόν τον λόγο, αυτά τα δημοσιεύματα δείχνουν να στερούνται εγκυρότητας. Προφανώς όμως ο Άρης θα συζητήσει κάθε πρόταση που θα φθάσει (… εάν φθάσει) για τον Μορόν.

Πηγαίνοντας στον Τίνο Καντεβέρε, το Gazzetta αποτύπωσε τη δική του στατιστική πορεία. Με 2.27 expected goals, ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς μετρά 2.1 τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι και το δε ποσοστό του στις κερδισμένες μονομαχίες δεν ξεπερνά το 42%. Η στατιστική «έγραψε» επίσης ότι ο Καντεβέρε δεν αξιοποίησε πέντε μεγάλες ευκαιρίες. Ο 30χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 το οποίο εμπεριέχει όμως και ρήτρες οι οποίες αφορούν την κατάσταση υγείας του καθότι ήταν γνωστό το παρελθόν του στους μυϊκούς τραυματισμούς.

Καταλήγοντας στον Κριστιάν Κουαμέ, αναμφίβολα είναι αδύνατο να κριθεί γιατί ουδέποτε αναρριχήθηκε στην κορυφή των επιλογών στη θέση του σέντερ φορ. Στην πραγματικότητα, ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει περάσει απαρατήρητος δίχως γκολ, με 0.15 expected goals και 0.4 τελικές προσπάθειες ανά αγώνα. Ο 28χρονος έχει συμβόλαιο με τους «κίτρινους» έως και το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα αυτό περιλαμβάνει ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο ποσό για την ερχόμενη σεζόν.