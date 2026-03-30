Τα ανοιξιάτικα σενάρια για το μέλλον του Λορέν Μορόν έχουν αποδειχθεί «μη ρεαλιστικά» καθώς εμφανίζουν μια κατάσταση η οποία διαφέρει από την πραγματικότητα.

Στις τελευταίες ημέρες το όνομα του Λορέν Μορόν έγινε και πάλι «hot» στα Social Media λόγω των δημοσιευμάτων του τουρκικού Τύπου περί ενδιαφέροντος μερικών εκ των ισχυρών club της γειτονικής χώρας για τον Ισπανό επιθετικό. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια συνεχιζόμενη κατάσταση με ισχυρές αποστάσεις από την αλήθεια υπό την έννοια ότι «καταγράφεται» κάθε χρόνο αλλά δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη. Η όλη ιστορία άρχισε από την άνοιξη του 2024 καθώς ο 32χρονος επιθετικός κουβαλούσε στην πλάτη του μια εξαιρετική σεζόν η οποία κατέληξε στον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν (με 20 γκολ). Και τότε ο Άρης δεν ήταν αρνητικός στην προοπτική πώλησής του, ίσως όμως η «κοστολόγηση» ήταν μεγαλύτερη του… επιτρεπτού ορίου. Επί της ουσίας, οι «κίτρινοι» δεν έλαβαν πρόταση αντάξια των οικονομικών απαιτήσεών τους και λίγους μήνες αργότερα ο Ισπανός προχώρησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και την περασμένη άνοιξη. Η αγωνιστική περίοδος 2024-25 δεν ήταν το ίδιο αποδοτική – σε σύγκριση με την πρώτη – για τον Λορέν Μορόν, κυμάνθηκε όμως σε ικανοποιητικά επίπεδα γεγονός το οποίο διατήρησε σε καλό επίπεδο και την αγοραστική αξία του. Και πάλι όμως, την ώρα… της κρίσης, ο Άρης δεν έλαβε πρόταση ανάλογη των απαιτήσεών του, παρότι αυτές «χαμήλωσαν» αρκετά σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο εκείνο το καλοκαίρι όσο και το επόμενο (2025) η όλη μεταγραφολογία και κυρίως η σιγουριά των εκπροσώπων του περί του ερχομού προτάσεων για τον παίκτη, αποδείχθηκε παραπλανητική και κυρίως, μη ρεαλιστική. Ο δε Μορόν, ευθύς εξαρχής, απέρριψε το σενάριο μετακόμισης στη Σαουδική Αραβία ή εν τέλει σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ως προοπτική εκτός Ευρώπης, τον ενδιέφερε μόνο αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Φτάνοντας στο σήμερα, κάμποσες ημέρες τώρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό και μάλιστα έχουν αναφερθεί ποσά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καταρχάς ο Άρης είναι διατεθειμένος να συζητήσει την πώληση του ποδοσφαιριστή κι αυτή η πρόθεση αποδείχθηκε μέσα από την απόκτηση των Τίνο Καντεβέρε και Κριστιάν Κουαμέ. Είναι αλήθεια επίσης ότι δεν έχει βάλει καμία απολύτως «τιμή εκκίνησης» δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει προχωρήσει στην εκτίμηση της αγωνιστικής αξίας του παίκτη. Σίγουρα δείχνει πιο «ζεστός» από ποτέ να συζητήσει την πώληση του Ισπανού φορ.

