Άρης: Ο Τίνο Καντεβέρε έχει 24 τελικές προσπάθειες όχι όμως το γκολ
Το διάστημα δείχνει εξωπραγματικό για έναν επιθετικό, δεν παύει όμως να είναι αληθινό με τη σημείωση βέβαια ότι σ’ αυτόν τον ενάμιση χρόνο, ο Τίνο Καντεβέρε ταλαιπωρήθηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς. Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε δεν έχει σκοράρει με τη φανέλα του Άρη και για να βρει κανείς την τελευταία φορά που πέτυχε γκολ, θα πρέπει να μεταφερθεί στην εποχή που αγωνιζόταν στη Ναντ. Για την ακρίβεια, το ημερολόγιο έγραφε 3 Νοεμβρίου 2024 όταν είχε σκοράρει απέναντι στη Μαρσέιγ. Εκείνη η σεζόν (2024-25) ήταν το ίδιο προβληματική με τη φετινή καθώς ο έμπειρος φορ έχασε το μεγαλύτερο διάστημα λόγω τραυματισμού στο γόνατο.
Με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ο Καντεβέρε αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια συμπεριλαμβανομένης μιας συμμετοχής 27 λεπτών στο Κύπελλο Ελλάδας και των 32 λεπτών στην προκριματική φάση του Conference League. Οι υπόλοιπες 12 συμμετοχές είναι στη Stoiximan Superleague και είναι αλήθεια ότι η τελευταία απέναντι στον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα των Playoff 5-8 ήταν η καλύτερη φετινή του. Δύο ασίστ έδωσε στον Μπενχαμίν Γκαρέ, η μία μέτρησε καθώς η πρώτη ήταν σα να μην δόθηκε ποτέ βάσει της κάκιστης απόφασης που έλαβαν Παπαπέτρου και Κουμπαράκης στην περιβόητη φάση του 7ου λεπτού.
Πέραν των τραυματισμών που τού έχουν κοστίσει το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τον Καντεβέρε. Η φιλοτιμία του και η διάθεση ανταπόκρισης στις τακτικές ευθύνες του και το ότι δεν έχει σκοράρει. Βάσει στατιστικής, ο 30χρονος επιθετικός έχει φτάσει σε 24 τελικές προσπάθειες στα παιχνίδια του Πρωταθλήματος. Έχει έξι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες εκ των οποίων μερικών είναι έπειτα από σουτ εντός εστίας και δύο δοκάρια. Το ένα ήταν στον χθεσινό αγώνα με τον Λεβαδειακό και το δεύτερο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα στη Λιβαδειά ήταν η έκτη φορά που ξεκίνησε παιχνίδι καθώς στις υπόλοιπες περιπτώσεις «ερχόταν» από τον πάγκο.
