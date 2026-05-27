H Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο ΔΣ τονίζοντας θα εξεταστεί πρόταση για την εφαρμογή goal line technology.

Πέρα από την ψηφοφορία της αναδιάρθρωσης, το αίτημα για την οποία απορρίφθηκε, μετά τα αποτελέσματα εκείνης, υπήρξαν κι άλλες σημαντικές αποφάσεις στο ΔΣ της Stoiximan Superleague, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από την ίδια.

Απ' αυτές ξεχώρισε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ να αξιολογηθεί από τα μέλη οι παράμετροι για την πρόταση που κατέθεσαν από κοινού οι ΕΠΟ και ΚΕΔ σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος «Goal Line Cameras» ή όπως είναι πιο ευρέως γνωστού, του Goal Line Technology, για τις επόμενες σεζόν,

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος "Goal Line Cameras", για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους».