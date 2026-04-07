Θύρα 4: «Να αφιερώσουμε το νταμπλ στον Μιρτσέα»

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον χαμό του πατέρα του τονίζοντας πως αξίζει να αφιερωθεί σε αυτόν τον σπουδαίο προπονητή το νταμπλ.

Όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενός από τους μεγαλύτερους προπονητές που έχουν υπάρξει. Στον χαμό αυτό αναφέρθηκε και ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4, αναφέροντας τα εξής: «Ο Σύνδεσμος φίλων Π.Α.Ο.Κ. "ΘΥΡΑ 4" εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ραζβαν Λουτσεσκου για το χαμό του πατέρα του, ενός απ' τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους προπονητές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στεκόμαστε δίπλα του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και του ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερο θάρρος και πυγμή ώστε στο τέλος της χρονιάς να του αφιερώσει το πολυπόθητο Double!

Κάτι που είμαστε σίγουροι ότι θα ήθελε και ο ίδιος να χαρεί παρέα με τον γιό τού..

Καλό παράδεισο

Μετά τιμής

Σύνδεσμος φίλων Π.Α.Ο.Κ. ΘΥΡΑ 4»