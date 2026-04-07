Με λόγια σεβασμού η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκφράζοντας τη στήριξή της στον Ραζβάν και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στον ΠΑΟΚ, όπου η σχέση με την οικογένεια Λουτσέσκου είναι ισχυρή, η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα προκάλεσε συγκίνηση, με τον σύλλογο να στέκεται στο πλευρό του προπονητή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…»