Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πέθανε σε ηλικία 80 ετών, μετά από μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου θρηνεί το ποδόσφαιρο... Ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής (πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου) πάλεψε μέχρι τέλους αλλά η καρδιά του δεν άντεξε και ο μεγάλος τεχνικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών αργά το απόγευμα της Τρίτης (7/4), βυθίζοντας στη θλίψη την πατρίδα του αλλά και τον χώρο του αθλήματος συνολικά. Στο πλευρό του βρισκόταν η οικογένειά του, με τον γιο του, Ραζβάν, να πηγαίνει στη Ρουμανία μετά το κυριακάτικο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν αναφέρει: «Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984. Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!»

Η τεράστια καριέρα του

Γεννημένος το 1945 στο Βουκουρέστι, ο Λουτσέσκου αγωνίστηκε σαν μεσοεπιθετικός μεταξύ 1963 και 1982 σε Ντινάμο Βουκουρεστίου, Σπορτούλ και Κορβινούλ Χουνεντοάρα, με την τελευταία να αποτελεί και τον πρώτο σταθμό της τεράστιας προπονητικής του καριέρας, καθώς εργάστηκε σε αυτήν ως παίκτης-προπονητής μεταξύ 1979 και 1982.

Από το 1981 έως το 1986 δούλεψε στην εθνική Ρουμανίας και έκτοτε θα κατέγραφε μία τεράστια πορεία που τον είδε να πηγαίνει σε Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία πέραν της πατρίδας του. Ιστορία έγραψε ως προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έμεινε από το 2004 έως το 2016, μετρώντας δεκάδες τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Κύπελλο UEFA του 2009.

Τρόπαια κατέκτησε επίσης με Κορβινούλ, Ντινάμο και Ραπίντ Βουκουρεστίου, Μπρέσια, Γαλατάσαραϊ, Μπεσίκτας, Ζενίτ και Ντινάμο Κιέβου, κατά τη διάρκεια μίας καριέρας που κράτησε πάνω από 45 χρόνια.