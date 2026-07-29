ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει την αποστολή για τη δεύτερη αναμέτρηση του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Με απογευματινή προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, παρουσία του Νίκου Σαββίδη, ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, με φόντο την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην τακτική, τελειώματα φάσεων και στατικές μπάλες, με τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του να δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές τους ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Παβλένκα, Τσιφτσή, Μοναστηρλή, Κένι, Λύρατζη, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνη, Σανταμαρία, Ζαφείρη, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Πέλκα, Τάισον, Μπέρδο, Ζίβκοβιτς, Χατσίδη, Μύθου και Γερεμέγεφ.