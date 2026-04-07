Παρουσία του Νίκου Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία, σε μια ιδιαίτερη μέρα για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με μήνυμα στήριξης προς την ομάδα και πίστη στη συνέχεια της σεζόν.

Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Νίκος Σαββίδης, σε μια ημέρα με ιδιαίτερο βάρος για τον ΠΑΟΚ, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας και είχε επαφές με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, στέλνοντας μήνυμα στήριξης ενόψει της συνέχειας των playoffs.

Η παρουσία του έρχεται σε μια στιγμή που ο Ραζβάν Λουτσέσκου απουσιάζει στη Ρουμανία, όπου το απόγευμα επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα με την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, γεγονός που έχει επηρεάσει συνολικά το περιβάλλον της ομάδας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Σαββίδης εξέφρασε τη στήριξη της οικογένειας προς το αγωνιστικό τμήμα, αλλά και την πίστη ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων που ακολουθούν.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε ήταν ξεκάθαρο: η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία, με έξι «τελικούς» μπροστά, και η ομάδα καλείται να παλέψει μέχρι το τέλος για την επίτευξη των στόχων της, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.