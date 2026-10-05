Ο Αντώνης Τσιφτσής εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω των social media

Λίγο μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ο Αντώνης Τσιφτσής προχώρησε στο πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του Δικεφάλου μέσα από τους λογαριασμούς του στα μέση κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση των συζητήσεων, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά του για τη συνέχεια και τους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Αντώνης Τσιφτσής εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιο μου μέχρι το 2029. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται. Ώρα για δουλειά και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. ΠΑΜΕ ΠΑΟΚΑΡΑ».



