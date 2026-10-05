Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής με ένα τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο στο ΑΠΘ, όπου το ποδόσφαιρο συναντά την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό.

Μπορεί ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος να αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης, μιας προσφυγικής κοινότητας και τελικά ενός ολόκληρου αιώνα κοινωνικών μεταβολών;

Στη Θεσσαλονίκη, η απάντηση περνά αναπόφευκτα και μέσα από τον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο σύλλογος διοργανώνει για πρώτη φορά ένα τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αρχίζουν την Παρασκευή (9/10) στις 16:00 και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το ποδόσφαιρο όχι μόνο ως άθλημα, αλλά ως κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό φαινόμενο.

Ο τίτλος «100 χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» περιγράφει και τη φιλοδοξία του εγχειρήματος. Η ιστορική έρευνα συναντά την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την πολιτική επιστήμη, τις διεθνείς σχέσεις, ακόμη και την ανάλυση δεδομένων, σε μια συζήτηση που ξεκινά από το παρελθόν και φτάνει στις προκλήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Από τις προσφυγικές ρίζες, τους Κωνσταντινουπολίτες ιδρυτές και τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου μέχρι τη σύγχρονη οπαδική κουλτούρα, τη μετανάστευση και τις κοινότητες της διασποράς, το συνέδριο εξετάζει τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους το ποδόσφαιρο δημιουργεί ταυτότητες, δεσμούς και συλλογική μνήμη. Ξεχωριστές συνεδρίες είναι αφιερωμένες στην ίδια την ιστορία του ΠΑΟΚ, στη διαμόρφωση των συμβόλων του και στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία του μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Στο τραπέζι μπαίνουν παράλληλα ζητήματα που ξεπερνούν τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου: η πολιτική ταυτότητα, το φύλο, το συλλογικό τραύμα, η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, η αθλητική διπλωματία, αλλά και η νέα πραγματικότητα των football analytics και της «ψηφιακής κερκίδας». Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη θεματικές για τον ΠΑΟΚ στη διασπορά, στην τέχνη και στον πολιτισμό.

Ο ΠΑΟΚ, άλλωστε, δεν υπήρξε ποτέ μόνο όσα συνέβαιναν μέσα στο γήπεδο. Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στις κοινότητες της διασποράς, η διαδρομή του ακολούθησε ανθρώπους, οικογένειες και γενιές.

Στα 100 του χρόνια επιλέγει, λοιπόν, κάτι ασυνήθιστο για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα: αντί για μία ακόμη αναδρομή στους τίτλους και στις μεγάλες βραδιές, βάζει στο επίκεντρο το ερώτημα τι σημαίνει ΠΑΟΚ ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο.

Και μαζί κοιτάζει την επόμενη ημέρα. Γιατί το ζητούμενο του συνεδρίου δεν είναι μόνο πώς διαμορφώθηκε αυτή η ταυτότητα μέσα σε έναν αιώνα, αλλά και πώς η ιστορική κληρονομιά, η τεχνολογία και οι δεσμοί με την κοινωνία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον επόμενο.