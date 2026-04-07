Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, με τον Λουτσέσκου να παραμένει στο Βουκουρέστι και το βλέμμα ήδη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Στη Νέα Μεσημβρία επέστρεψε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, παρότι δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση λόγω της διακοπής για το Πάσχα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αν και αρχικά ήθελε να επιστρέψει, δεν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς παραμένει στο Βουκουρέστι στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» θα συνεχίσουν τις προπονήσεις μέχρι το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, με ρεπό το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, πριν επιστρέψουν τη Δευτέρα για να μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η προπόνηση περιλάμβανε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό και δουλειά υψηλής έντασης για τους υπόλοιπους, με το πρόγραμμα να κλείνει με δίτερμα.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν αυτό που ήθελαν, ωστόσο το βλέμμα παραμένει μπροστά, με έξι παιχνίδια να απομένουν μέχρι το φινάλε των Play Offs.

Η προετοιμασία συνεχίζεται τη Μ. Τετάρτη το πρωί στη Νέα Μεσημβρία.