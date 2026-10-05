Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίσι στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κόστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Με τρεις σημαντικές επιστροφές άρχισε η εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, καθώς Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα συμμετείχαν σε μέρος του κανονικού προγράμματος στη Νέα Μεσημβρία.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) στις προπονήσεις, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει τρεις από τους ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα να ανεβάζουν ρυθμούς.

Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα προπονήθηκαν για ένα διάστημα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη επιστροφή τους, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας και κατοχής της μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με τρεξίματα.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (6/10).