Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εκτός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (8/4, 16:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου δεν θα είναι οι τρεις γνωστοί απόντες. Ο Γκούσταβ Γκράναθ ταλαιπωρείται από τράβηγμα που ένιωσε στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο Ουνάι Γκαρσία εδώ και λίγες μέρες έχει μια μικροενόχληση στον τετρακέφαλο, ενώ ο Λάμπρος Σμυρλής ακολουθεί μέρος της προπόνησης μετά τον τραυματισμό του στον δικέφαλο.

Η μοναδική αλλαγή στην αποστολή σε σχέση με το ματς με τον Ατρόμητο είναι η συμμετοχή του τρίτου τερματοφύλακα, Μιχάλη Παρδαλού, αντί του νεαρού στόπερ Χρυσοβαλάντη Μάνου.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.