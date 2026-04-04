Ο Παναιτωλικός στο φινάλε του αγώνα με τον Ατρόμητο έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς. Αύξησαν τις πιθανότητές τους Πανσερραϊκός και Αστέρας.

Ο Πανσερραϊκός θριάμβευσε 2-1 στη Νεάπολη της Κηφισιάς με πρωταγωνιστή τον Μάριο Τσαούση, ο Αστέρας Aktor λύγισε με 3-1 την ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός στο 95' έχασε δύο βαθμούς με το 1-1 κόντρα στον Ατρόμητο.

Η ομάδα του Περιστερίου είναι στο +10 και δεν κινδυνεύει, ενώ ο Παναιτωλικός ισοβαθμεί με την Κηφισιά και υπερτερεί, αφού στην κανονική διάρκεια ήρθε ισόπαλος στη Νεάπολη και νίκησε στο Αγρίνιο 2-1. Σε δύσκολη θέση συνεχίζει να βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet, που ήταν κακή στην Τρίπολη.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 04 Απριλίου, 2026

Playouts, 1η Αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 27

11. Κηφισιά 27

12. ΑΕΛ Novibet 23

----------------------------

13. Πανσερραϊκός 20

14. Αστέρας Aktor 20

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00