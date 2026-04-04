Βαθμολογία playouts: Ο Παναιτωλικός πληγώθηκε, ελπίζουν Πανσερραϊκός κι Αστέρας
Ο Πανσερραϊκός θριάμβευσε 2-1 στη Νεάπολη της Κηφισιάς με πρωταγωνιστή τον Μάριο Τσαούση, ο Αστέρας Aktor λύγισε με 3-1 την ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός στο 95' έχασε δύο βαθμούς με το 1-1 κόντρα στον Ατρόμητο.
Η ομάδα του Περιστερίου είναι στο +10 και δεν κινδυνεύει, ενώ ο Παναιτωλικός ισοβαθμεί με την Κηφισιά και υπερτερεί, αφού στην κανονική διάρκεια ήρθε ισόπαλος στη Νεάπολη και νίκησε στο Αγρίνιο 2-1. Σε δύσκολη θέση συνεχίζει να βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet, που ήταν κακή στην Τρίπολη.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 04 Απριλίου, 2026
Playouts, 1η Αγωνιστική
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
Η βαθμολογία
9. Ατρόμητος 30
10. Παναιτωλικός 27
11. Κηφισιά 27
12. ΑΕΛ Novibet 23
----------------------------
13. Πανσερραϊκός 20
14. Αστέρας Aktor 20
2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00
3η αγωνιστική
Σάββατο 18 Απριλίου
Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00
4η αγωνιστική
Τετάρτη 22 Απριλίου
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00
Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00
