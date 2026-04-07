Αστέρας Τρίπολης: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό
O Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον νέο... τελικό «παραμονής», αυτή τη φορά στην έδρα του Πανσερραϊκού. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν έχει κάποιο απρόοπτο και υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.
Στην αποστολή συμπεριλήθηκε ο φορ της Β' ομάδας Αλμπέρτο Σιμόνι, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εντός έδρας ήττα από τους Σερραίους στην Τρίπολη. Σε 16 εμφανίσεις στη Super League 2 έχει σκοράρει έξι φορές.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριαντφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς, Σιμόνι
