Αστέρας Τρίπολης: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League (8/4, 17:00).

O Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον νέο... τελικό «παραμονής», αυτή τη φορά στην έδρα του Πανσερραϊκού. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν έχει κάποιο απρόοπτο και υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.

Στην αποστολή συμπεριλήθηκε ο φορ της Β' ομάδας Αλμπέρτο Σιμόνι, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εντός έδρας ήττα από τους Σερραίους στην Τρίπολη. Σε 16 εμφανίσεις στη Super League 2 έχει σκοράρει έξι φορές.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριαντφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς, Σιμόνι

