Αστέρας Τρίπολης: «Μαζί θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη»

Το μήνυμα του Αστέρα Τρίπολης προς τους Αρκάδες φιλάθλους μετά την κομβική νίκη στον «τελικό» με την ΑΕΛ Novibet.

Τρίποντο - χρυσάφι για τον Αστέρα AKTOR. Οι Αρκάδες είχαν υποχρέωση νίκης στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και φάνηκαν αντάξιοι της περίστασης, καθώς υπέταξαν τους Λαρισαίους με 3-1.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες στην Τρίπολη, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, όμως φίλοι της ομάδας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Κιτρινομπλέ και έδωσαν το παρών στο γήπεδο στο κρίσιμο ματς με τους Βυσσινί, ώστε να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Ο Αστέρας AKTOR με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για την «κούρσα» της παραμονής, καθώς ανέβασε φωτογραφίες της κερκίδας και έγραψε: «ΜΑΖΙ θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Θυμίζουμε πως οι Αρκάδες μείωσαν την απόσταση από την 12η ΑΕΛ Novibet στο τρίποντο και τη Μεγάλη Τετάρτη έχουν ακόμα έναν «τελικό», αυτή τη φορά στην έδρα του Πανσερραϊκού, με τον οποίο ισοβαθμούν στους 20 πόντους. Από την πλευρά τους, οι Βυσσινί θα υποδεχτούν τον Παναιτωλικό, ο οποίος την 1η αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο (1-1).