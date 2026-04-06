Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Λάσκαρη.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως ο Αστέρας AKTOR είχε συμφωνήσει να «δέσει» στην Τρίπολη τρεις από τους ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Μετά τον τερματοφύλακα Βασίλη Χατζηεμμανουήλ οι Αρκάδες επιβράβευσαν με νέο συμβόλαιο τον Δημήτρη Λάσκαρη.

Πρόκειται για 20χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος προέρχεται από τις «κιτρινομπλέ» ακαδημίες, στις οποίες είναι μέλος από 14 ετών και πριν κλείσει τα 17 του χρόνια έγινε επαγγελματίας, τον Γενάρη του 2022.

Ο νεαρός στόπερ ήταν βασικό «γρανάζι» του Αστέρα Β' AKTOR του Γιώργου Αντωνόπουλου και τις τελευταίες εβδομάδες είναι μόνιμο στέλεχος της πρώτης ομάδας.

Ο τρίτος που ακολουθεί στη σειρά των ανανεώσεων μετά τους Χατζηεμμανουήλ - Λάσκαρη είναι ο αρχισκόρερ της δεύτερης ομάδας των Αρκάδων, Δημήτρης Γραμμένος.

H ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Λάσκαρη.

Ο Δημήτρης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 και βρίσκεται στον ASTERAS AKTOR από το 2019, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα Τμήματα Υποδομής της ομάδας μας, Κ15, Κ17, Κ19, επίσης στην Β' Ομάδα του συλλόγου και πλέον στην πρώτη ομάδα.

Ο Λάσκαρης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR τον Ιανουάριο του 2022, πριν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών. Επιπλέον, είναι διεθνής με τα Τμήματα Υποδομής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη υγεία και καλή επιτυχία στους αγωνιστικούς χώρους».

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανανέωση του ο Λάσκαρης είπε: «Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου για την εμπιστοσύνη. Μεγάλωσα ποδοσφαιρικά στον ΑΣΤΕΡΑ και νιώθω ευγνώμων για όσα μου έχει προσφέρει. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά και προσήλωση στον μεγάλο στόχο της ομάδας μας στη συνέχεια των Playouts. Ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη».

