Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εκτός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο (8/4, 20:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο επέστρεψε ο Γιασέρ Λαρουσί μετά την τιμωρία του κόντρα στους Σερραίους, ενώ από την άλλη εκτός έμεινε από επιλογή του Αργεντινού τεχνικού ο Διαμαντής Χουχούμης. Θυμίζουμε πως εκτός παραμένει o γνωστός τραυματίας Λουτσιάνο Μαϊντάνα, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος μετά το Πάσχα.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος είχε μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους κόντρα στον Πανσερραϊκό, καθώς προερχόταν από ταξίδι από την Αυστραλία, λόγω υποχρεώσεων με την εθνική Κουρασάο. Για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική δεν θα είναι διαθέσιμος ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση αλλά επείσης θα είναι διαθέσιμος έπειτα από τη νέα διακοπή.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Λαρουσί, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.