Η Κηφισιά εξέφρασε την απορία της και τον προβληματισμό της για τον ορισμό του... ανεπιθύμητου, Σπυρίδωνα Ζαμπαλά, ως VAR στο ματς με τον Ατρόμητο.

Γνωστοί έγιναν λίγο νωρίτερα οι ορισμοί της ΚΕΔ για τα ματς της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League. Από πλευράς Κηφισιάς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του Στεφάν Λανουά να μπει ως VAR στο ματς με τον Ατρόμητο ο... ανεπιθύμητος Σπυρίδωνας Ζαμπαλάς.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει ζητήσει επανειλημμένως από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή την εξαίρεση του Ηπειρώτη ρέφερι από τους αγώνες της ομάδας, όμως τα αιτήματα δεν έχουν εισακουστεί από πλευράς του επικεφαλής της ΚΕΔ.

Η Κηφισιά εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τον ορισμό του Ζαμπαλά, ενώ έγινε αναφορά στις σοβαρές κατηγορίες του Έλληνα διαιτητή στο φύλλο αγώνα μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ κατά του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Χρήστου Πρίτσα, οι οποίες... πανηγυρκά κρίθηκαν αναληθείς από τον Αθλητικό Δικαστή.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει την ειλικρινή απορία και προβληματισμό της για τον ορισμό -δυστυχώς γι ακόμη μία φορά- του κ. Σπυρίδωνα Ζαμπαλά ως VAR στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τα Playouts της Stoiximan Super League.

Ενός διαιτητή, για τον οποίο έχουμε ζητήσει και αιτηθεί επανειλημμένως τόσο γραπτά όσο και προφορικά από τον κ. Στεφάν Λανουά να εξαιρεθεί από τα παιχνίδια της ομάδας μας δεδομένης της συνεχούς εμπάθειας και μεροληπτικής αντιμετώπισης που τυγχάνει η Κηφισιά σε κάθε παιχνίδι της οποίας ορίζεται.

Το αποκορύφωμα όσων αναφέρουμε άλλωστε είναι πρόσφατο καθότι μόλις πριν από λίγο καιρό οδήγησε τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστο Πρίτσα, στον Αθλητικό Δικαστή με σοβαρές κατηγορίες βάσει όσων είχε αναφέρει στο φύλλο αγώνα μετά από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Εκεί όπου όσα κατέγραψε αποδείχθηκαν (πανηγυρικά κιόλας) αναληθή με αποτέλεσμα την πλήρη αθώωση του κ. Χρήστου Πρίτσα.

Δυστυχώς όσα έχουμε σημειώσει ξανά και ξανά στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο διαιτητή δεν εισακούγονται από την ΚΕΔ, γεγονός που μας δημιουργεί μείζονα προβληματισμό και απογοήτευση!».