Το Football Meets Data προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα παίξει στο επόμενο Champions League, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018/19. Πού βρίσκουμε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η τεράστιο διπλό της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League έδωσε μεγάλο προβάδισμα τίτλου στην Ένωση, που είναι στο +5 από τους διώκτες της με πέντε αγωνιστικές να απομένουν. Αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατηρηθεί πρώτη μέχρι το τέλος, πέραν της κατάκτησης του τίτλου, θα έχει και την ευκαιρία να επιστρέψει στο Champions League, καθώς θα χρειάζεται μόνο μία πρόκριση προκειμένου να βρεθεί στη league phase, συμμετέχοντας στα playoffs.

Σύμφωνα πάντως με το Football Meets Data, οι Κιτρινόμαυροι έχουν τις πιθανότητες μαζί τους, καθώς οι αριθμοί προβλέπουν ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τη league phase, παίζοντας φθινόπωρο και χειμώνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018/19.

Στη σχετική δημοσίευση, που βασίζεται στο τι θα γινόταν αν τα πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, βλέπουμε τον Δικέφαλο στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, την ώρα που στη league phase του Europa League και το pot 1 εντοπίζεται ο Ολυμπιακός. Στο pot 2 βρίσκουμε τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα είναι, κατά τον αλγόριθμο, η τέταρτη και τελευταία ελληνική ομάδα στην Ευρώπη τη σεζόν 2026/27, μπαίνοντας στο pot 2 του Conference League.

