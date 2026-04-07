Η ΑΕΚ θα παίξει για το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας, αλλά και για το δικό της… Champions League!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την… τριπλή αποστολή της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο: top 10 εφέτος για την Ελλάδα, ιδανικό πλασάρισμα ενόψει της ερχόμενης σεζόν, αλλά και τα δικά της πλέι οφ στην κορυφαία διοργάνωση!

Η μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής στην προημιτελική φάση του Conference League βρίσκεται πλέον μπροστά στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη πορεία 14 αγώνων για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία.

Η Ενωση προετοιμάζεται για δύο ευρωπαϊκούς αγώνες τον μήνα Απρίλιο για πρώτη φορά μετά την μεγαλειώδη πορεία της μέχρι τους 4 του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1976-77 και στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τους αγώνες με τη Λοκομοτίβ Μόσχας τον Μάρτιο του 1998!

Με δεδομένο ότι εκτός των πρώτων επτά χωρών στη βαθμολογία της UEFA στην τελική στροφή της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν εκπροσωπείται μόνο η Ελλάδα με την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα η 25η Ουκρανία με τη Σαχτάρ, η Ενωση έχει εκτός όλων των άλλων το περιθώριο παίζοντας… μόνη της να διαμορφώσει θετικά τόσο το ευρωπαϊκό παρόν και το μέλλον της Ελλάδας αλλά και τη δική της παρουσία στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, ειδικά στην περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα και συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League το ερχόμενο καλοκαίρι!

Στόχος πρώτος: top-10

Στην ΑΕΚ έλαχε ο… κλήρος να παίξει εκτός από την δική της ιστορία και για το top-10 της Ελλάδας από την εφετινή κιόλας σεζόν! Πριν από τρία χρόνια την ώρα που ο Ελ Καμπί σκόραρε στον τελικό με τη Φιορεντίνα η χώρα μας… έκλεβε την ύστατη στιγμή την 15η θέση από τη Δανία σε νεκρό χρόνο. Τώρα χρειάζονται πολύ λιγότερα από την ΑΕΚ για το top-10 και τους 513 βαθμούς που μας χωρίζουν από την Τσεχία.

400 πόντους θα δώσει η ΑΕΚ στην Ελλάδα με μία νίκη στα δύο ματς με τη Ράγιο, 500 με το μπόνους της πρόκρισης, αν τα καταφέρει να περάσει με μία νίκη και μία ήττα. Μετά θα χρειαστεί μία ισοπαλία στους δύο ημιτελικούς. Αν προκριθεί κόντρα στη Ράγιο με μία νίκη και μία ισοπαλία, η Ελλάδα θα είναι στο ευρωπαϊκό top-10 από το βράδυ της 16ης Απριλίου και ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027 απευθείας στη League Phase του Champions League 2027-28!

Σενάριο 10ης θέσης για την Ελλάδα από την εφετινή σεζόν δεν μπορεί να υπάρξει αν η ΑΕΚ αποκλειστεί από τη Ράγιο, μόνο αν καταφέρει να προκριθεί και αγωνιστεί στους 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Στόχος δεύτερος: η επόμενη σεζόν

Όπως είναι σήμερα τα πράγματα η 11η σήμερα Ελλάδα θα ξεκινήσει τη νέα ευρωπαϊκή σεζόν 2026-27 από τη 12η θέση στη βαθμολογία της UEFA, γιατί από τον 5ετή συντελεστή της θα βγάλει πολύ καλύτερη χρονιά από την Τσεχία, αλλά και από την Πολωνία!

Με τα τωρινά δεδομένα το ερχόμενο καλοκαίρι η Πολωνία θα ξεκινάει από την 10η θέση με 42,125 συντελεστή, 11η θα είναι η Τσεχία με 41,825 και 12η η Ελλάδα με 40,012 και απόσταση ασφαλείας 6,000 πόντων από την 13η Δανία!

Πολωνία και Τσεχία δεν μπορούν να διαμορφώσουν τη νέα πραγματικότητα της επόμενης σεζόν αφού οι ομάδες τους έχουν αποκλειστεί. Μπορεί όμως η Ελλάδα με την ΑΕΚ προκειμένου να έχει όλες τις προϋποθέσεις για επανακατάληψη της 10ης θέσης και την επόμενη σεζόν. Άλλωστε η εφετινή διαφορά που μας χώριζε από την 10η Τσεχία ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και οι 2,000 πόντοι της διαφοράς από την 10η θέση του χρόνου μπορούν να ροκανιστούν από την ΑΕΚ από εφέτος…

Αμέσως μετά την επόμενη σεζόν η κατάσταση θα γίνει ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη χώρα μας. Βγάζοντας τη σεζόν – εφιάλτη 2022-23 από την 5ετία μας η Ελλάδα θα εκτοξευθεί στην 8η θέση του UEFA ranking, πάνω και από την Ολλανδία!

Τι χρειάζεται; Ο,τι περισσότερο πάρει από την ΑΕΚ στο εφετινό Conference και μία ακόμα καλή σεζόν των πέντε ομάδων μας την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν!

Στόχος τρίτος: Μπορεί η ΑΕΚ το θαύμα;

Με τα τωρινά δεδομένα και τους εν δυνάμει πρωτοπόρους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από την 11η έως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA (από τους 43 δηλαδή πρωταθλητές που θα μετάσχουν το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League) η ΑΕΚ υστερεί σε συντελεστή από έξι ομάδες: Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν και Τσέλιε, που είναι και φαβορί να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους.

Σε αυτό το γκρουπ είναι πολύ πιθανό να προστεθούν η Σαχτάρ από την Ουκρανία και η Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, που θα ήταν πρώτες, αν δεν είχαν ένα ματς λιγότερο, αλλά και η Ρέιντζερς, που έχει πλέον πιθανότητες να προλάβει τη Χαρτς και να κατακτήσει την Πρέμιερ στην Σκωτία.

Με άλλα λόγια η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας θα είχε με τα τωρινά δεδομένα ένα πιθανό γκρουπ πέντε υποψήφιων αντιπάλων στα πλέι οφ του Champions League αποτελούμενο από Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ, Φερεντσβάρος και Ρέιντζερς ή Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Από αυτές βεβαίως τις ομάδες μόνο η Ρέιντζερς ως πρωταθλήτρια Σκωτίας θα ήταν σίγουρη, όπως και η ΑΕΚ στα πλέι οφ (μαζί με τη Βίκινγκ από τη Νορβηγία και την πρωταθλήτρια Αυστρίας), οι υπόλοιπες θα έπρεπε να προκριθούν από τον δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό για να φτάσουν στα πλέι οφ.

Με μία ισοπαλία με την Ράγιο η ΑΕΚ προσπερνά την Τσέλιε, με πρόκριση επί της Ράγιο και συμμετοχή στα ημιτελικά της διοργάνωσης μπορεί να ελπίζει σε προσπέρασμα των Λεχ Πόζναν και Στουρμ Γκρατς, πιθανών πρωταθλητριών σε Πολωνία και Αυστρία.

Σε αυτό το ενδεχόμενο ένας ή δύο πρόωροι αποκλεισμοί στα πάντα απρόβλεπτα προκριματικά του Champions League θα μπορούσαν να φέρουν την Ενωση ακόμα και ισχυρή στην κλήρωση των πλέι οφ της διοργάνωσης, αν βεβαίως στο μεταξύ έχει κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.