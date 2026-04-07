Ο 42χρονος Γάλλος διαιτητής, Μπενουά Μπαστιέν θα είναι ο ρέφερι στην πρώτη μάχη της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Αντίστροφα για τη σπουδαία μάχη για τα προημιτελικά του Conference League μετράει η ΑΕΚ όπου φιλοξενείται από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το συγκεκριμένο ματς, με τον Elite Γάλλο διαιτητή, Μπενουά Μπαστιέν να είναι ο εκλεκτός για να διευθύνει τον αγώνα της Ένωσης.

Ένας ρέφερι με πλούσια εμπειρία με 24 αγώνες Champions League στα παλμάρε του, μεταξύ αυτών την εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα (3-1) τη σεζόν 2019/20.

Επίσης έχει σφυρίξει σε άλλα τρία ματς των Πειραιωτών, τα οποία είναι η ήττα από τη Χαποέλ Μπερ Σέβα για τα προκριματικά του Champions League, η ισοπαλία στην έδρα της Μπάτσκα Τόπολα για το Europa League και η νίκη-πρόκριση επί της Μίλαν, επίσης για το Europa League. Τέλος, ήταν και στην ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπιλμπάο.

Ο Γάλλος θα έχει μαζί του, τους βοηθούς Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, και τέταρτο διαιτητή τον Ζερεμί Πινιάρντ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Βέλγος Μπραμ Φαν Ντρίσε, έχοντας ως βοηθό τον Γάλλο Μπαστιάν Ντεσεπί.