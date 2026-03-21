O Αστέρας AKTOR μπορεί να βρίσκεται στο φινάλε μιας ιδιαίτερα δύσκολης σεζόν και να δίνει μεγάλη «μάχη» για να αποφύγει τον εφιάλτη του υποβιβασμού έπειτα από 19 συναπτά χρόνια στη Super League, όμως παράλληλα «τρέχει» το σχεδιασμό για το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, oι Αρκάδες συμφώνησαν για νέα συμβόλαια με τους νεαρούς Βασίλη Χατζηεμμανουήλ, Δημήτρη Γραμμένο και Δημήτρη Λάσκαρη.

Οι δυο πρώτοι αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, αρχικά προοριζόμενοι για τον Αστέρα Β' AKTOR. Από την πλευρά του ο 20χρονος στόπερ Λάσκαρης είναι παιδί των ακαδημιών με καταγωγή από την Καλαμάτα και το τελευταίο διάστημα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, όπως και οι άλλοι δύο, ενώ έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Αυτή είναι η πρώτη του σεζόν σε ανδρικό επίπεδο, καθώς έχει κάνει 15 συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα των Κιτρινομπλέ στη Super League 2 και μάλιστα σκόραρε μια φορά.

Ο Χατζημμανουήλ είναι παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και το καλοκαίρι αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τα Χανιά. Ο 26χρονος ήταν βασικός τερματοφύλακας στην εκπληκτική πορεία του Αστέρα Β' AKTOR μέχρι τα Play Off της Super League 2, ενώ στα τελευταία τρία ματς κόντρα σε ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet έχει εντυπωσιάσει με την πρώτη ομάδα.

Τέλος, ο Γραμμένος μετακόμισε στην Τρίπολη από την Αναγέννηση Δερύνειας της Κύπρου και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας που παρουσίασε και εντυπωσίασε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στη Super League 2. Ο 22χρονος δεξιοπόδαρος εξτρέμ σε 21 εμφανίσεις μέτρησε 8 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στη Λάρισα μπήκε για πρώτη φορά στην αποστοολή της πρώτης ομάδας.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές ήταν στις τελευταίες εβδομάδες των συμβολαίων τους και οι άνθρωποι του Αστέρα AKTOR φρόντισαν να τους «δέσουν» από νωρίς με νέα συμβόλαια. To μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις.

Οι Αρκάδες θέλουν να επενδύσουν σε νέα και ταλαντούχα παιδιά, όπως οι Χατζηεμμανουήλ, Γραμμένος και Λάσκαρης, όμως δεν είναι οι μόνοι, καθώς υπάρχουν και άλλοι ελπιδοφόροι παίκτες, όπως ο Χρήστος Αλμύρας.