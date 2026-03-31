Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον τερματοφύλακά του, Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Αστέρας AKTOR αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ και δύο ακόμα παίκτες του, με την ομάδα της Τρίπολης να «δένει» τον 26χρονο γκολκίπερ με νέο συμβόλαιο.

Ο ίδιος ο Έλληνας τερματοφύλακας δήλωσε έτοιμος να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και στα playouts της Super League, προκειμένου να μπορέσουν οι Αρκάδες να συνεχίσουν στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη νέα σεζόν.

Να θυμίσουμε ότι ο Χατζηεμμανουήλ ήταν βασικός στην εκπληκτική πορεία του Αστέρα Β' AKTOR μέχρι τα Play Off της Super League 2, ενώ στα προηγουμενα ματς με τελευταία ματς με ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet έχει με την πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα, Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Ο Βασίλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική πορεία με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR.

Δήλωση του παίκτη

«Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου για την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για να την ανταποδώσω και να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες του ΑΣΤΕΡΑ. Όλοι μας είμαστε συγκεντρωμένοι στη μάχη που θα δώσουμε στους δέκα αγώνες των Playouts. Καλούμε τους φιλάθλους μας να βρίσκονται δίπλα μας και όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».