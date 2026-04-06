Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Superleague

Stoiximan Superleague: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των Play Out
Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague, που θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τετάρτη (08/04). Φυσικά, αυτούς θα τους διευθύνουν μονάχα Έλληνες διαιτητές.
Οι ορισμοί της ΚΕΔ για την 2η αγωνιστική των Play Out
08/04
(16:00) ΑΕΛ - Παναιτωλικός, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Καραγκιζόπουλος, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου και Ματσούκας
(17:00) Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor, Διαιτητής: Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Δέλλιος, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Φωτιάς και Πουλικίδης
(19:00) Ατρόμητος - Κηφισιά, Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Στάικος και Διαμάντης, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς και Κουκούλας
