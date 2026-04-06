ΑΕΚ: Τρέχει απίθανο αήττητο σερί 19 αγώνων στο πρωτάθλημα!
Πρώτο και ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ, μετά το τεράστιο διπλό με 0-1 που πήρε στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού, στην πρεμιέρα των Playoffs της Stoiximan Superleague.
Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο +5 από την 2η θέση, στην οποία συγκατοικούν οι Πειραιώτες μαζί με τον ΠΑΟΚ (από 58 βαθμούς έκαστος) και πλέον ξέρει πολύ καλά πως η κατάσταση είναι στα χέρια της, αν θέλει να κόψει εκείνη πρώτο το νήμα στο φινάλε της σεζόν.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο της σεζόν αρκετά καλύτερο από τους αντιπάλους, πιο αποφασισμένο και πολύ καλά δουλεμένο, παρότι ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι. Τα εν λόγω «κοπλιμέντα» αποδεικνύονται και από ένα τρομερό αήττητο σερί που τρέχει ο Δικέφαλος.
Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ αγνοεί τι θα πει ήττα από τις 26 Οκτωβρίου του 2025, όταν και...έπεσε θύμα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (2-0), στο ντέρμπι του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας. Έκτοτε, ακολούθησαν 19 παιχνίδια δίχως να... πικραθεί, πάντα αναφερόμενοι σε επίπεδο πρωταθλήματος. Ο απολογισμός; 14 νίκες και πέντε ισοπαλίες, εκ των οποίων (σσ των ισοπαλιών) οι τέσσερις είναι εκτός έδρας!
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
- ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
- ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
- ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
- Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
- Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
- Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
- Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
- ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
- Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
- ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026
- Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
- ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
