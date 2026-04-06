Το Football Meets Data παρουσιάζει για ακόμη μια εβδομάδα τις πιθανότητες κατάκτησης της Superleague.

Μεγάλη νικήτρια της πρεμιέρας των φετινών Playoffs στη Stoiximan Superleague ήταν η ΑΕΚ. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έφυγε με το διπλό (0-1) από το «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού και, σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, ξέφυγε στην κούρσα του τίτλου.

Η Ένωση ανέβηκε στους 63 πόντους και στο +5 από τη 2η θέση (58β.), την οποία μοιράζονται Ολυμπιακός και Δικέφαλος του Βορρά, ενώ το «τριφύλλι» παραμένει σταθερά στην 4η θέση της κατάταξης (50β.)

Στο πλαίσιο αυτό και όπως κάθε εβδομάδα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν και κάνοντας περισσότερους από 20 χιλιάδες υπολογισμούς.

Προφανώς, φαβορί είναι ΑΕΚ, με το ποσοστό της τη δεδομένη στιγμή να βρίσκεται στο 74.2%, ενώ 15.6% συγκεντρώνουν οι «ερυθρόλευκοι» και μόλις 10.2% η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα, υπολογίζεται πως η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας θα τερματίσει με 70 βαθμούς, έναντι 65 των αντιπάλων της.

Οι πιθανότητες τερματισμού των ομάδων

1η θέση

ΑΕΚ - 74.2%

Ολυμπιακός 15.6%

ΠΑΟΚ 10.2%

2η θέση

Ολυμπιακός - 46.3%

ΠΑΟΚ - 32.3%

ΑΕΚ - 20.5%

Παναθηναϊκός - 0.9%

3η θέση

ΠΑΟΚ - 54.1%

Ολυμπιακός - 34.9%

Παναθηναϊκός - 5.7%

ΑΕΚ - 5.2%

4η θέση