Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την άριστη πνευματική προετοιμασία της ΑΕΚ, το άψογο διάβασμα του Νίκολιτς στο Φάληρο για το +5 στην κορυφή και τη συγκέντρωση που πρέπει να διατηρηθεί στον απόλυτο βαθμό γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Το πιο σημαντικό πέρα από οτιδήποτε άλλο για την ΑΕΚ στο ντέρμπι του Φαλήρου ήταν η πνευματική ετοιμότητα στην οποία έπρεπε να βρισκόταν και η πειθαρχία της στο τακτικό πλάνο που θα εφάρμοζε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεδομένα θα πήγαινε πολύ πιο διαβασμένος σε σχέση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και τα δύο ήταν στον απόλυτο βαθμό για τους κιτρινόμαυρους με αποτέλεσμα να έρθει αυτό το μεγάλο διπλό με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νίκολιτς!

Το «ματ» που έκανε στον Μεντιλίμπαρ ήταν ολοκληρωτικό, απενεργοποιώντας όλα τα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού. Ο Νίκολιτς προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο τους παίκτες του στο πνευματικό κομμάτι, με τους κιτρινόμαυρους να καταθέτουν νοοτροπία νικητή και σε συνδυασμό με την άψογη τακτική ανταπόκρισή τους στο πλάνο του, κατάφεραν να φύγουν με μια σπουδαία νίκη από το «Γ. Καραϊσκάκης» που στέλνει την Ένωση στο +5 στην κορυφή. Χωρίς φυσικά τίποτα μα τίποτα να έχει τελειώσει.

Καθοριστικό για την ΑΕΚ είναι φυσικά το γρήγορο γκολ που βρήκε στο 5' χτυπώντας με ένα από τα «όπλα» του Ολυμπιακού. Τη γρήγορη αντεπίθεση. Ο Περέιρα ανέκτησε την κατοχή μετά το λάθος που έγινε, έφυγε μπροστά, πάσαρε και η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά, ο οποίος σημάδεψε τη γωνία και βρήκε δίχτυα. Μια εξέλιξη που ήταν το καλύτερο... καύσιμο για να δουλέψει εξαιρετικά το πλάνο του Νίκολιτς.

Ποιο ήταν αυτό; Έδωσε μέτρα και μπάλα στον Ολυμπιακό και με οργανωμένη άμυνα, με προσήλωση και κλείσιμο όλων των χώρων, με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα δεν του επέτρεπε να απειλήσει πέραν της τελικής με τον Ελ Καμπί στο 21', όπου και εκεί ο Ρέλβας του έχει κλείσει σωστά το οπτικό πεδίο, και το κακό πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 45'. Το μόνο που θα έπρεπε να κάνει καλύτερα η Ένωση ήταν να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα.

Κάπως έτσι η ΑΕΚ έσβησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πήγε μπροστά στο ημίχρονο και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος. Οι παίκτες του Νίκολιτς διαχειρίζονταν ακόμα καλύτερα το προβάδισμα, με περισσότερο κράτημα μπάλας (σε συνδυασμό και με τις αλλαγές του Νίκολιτς) και φανταστικές αλληλοκαλύψεις στο δικό τους μισό που εξουδετέρωναν τα ατού των ερυθρόλευκων, οι οποίοι αδυνατούσαν να δημιουργήσουν υποψία φάσης.

Η πειθαρχία όλων στο πλάνο του Νίκολιτς για το διπλό στο Φάληρο

Αυτό που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καλύτερα η ΑΕΚ ήταν το παιχνίδι της στην κόντρα. Παρότι υπήρξαν καλές προϋποθέσεις ώστε να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ που θα τελείωνε το ματς, δεν τις αξιοποίησε. Από την άλλη, η καλύτερη διαχείριση του 0-1 σε σχέση με το πρώτο μέρος γέμιζε με σιγουριά την Ένωση. Οι κιτρινόμαυροι είχαν μπλοκάρει την απεγνωσμένη προσπάθεια του Ολυμπιακού να βρει το γκολ της ισοφάρισης και δεν θα είχε γίνει καν η φάση του γκολ του Γιαζίτζι που σωστά ακυρώθηκε στο τέλος μέσω VAR για πεντακάθαρο οφσάιντ αν οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν «σκοτώσει» το ματς κρατώντας την μπάλα στα πόδια τους.

Σε αυτό το σημείο, μιας και φτάσαμε σε αυτή τη φάση, όλα τα λεφτά είναι η ενέργεια του Πένραϊς να τραβηχτεί για να βγάλει εκτεθειμένο τον Πιρόλα που επηρέαζε, καθώς ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ήταν εκείνος που ήταν τελευταίος και προλαβαίνει να κινηθεί γρήγορα και έξυπνα ώστε να βγει οφσάιντ ο παίκτης του Ολυμπιακού μετά το σουτ του Γιαζίτζι. Κι αυτό διότι στο παρελθόν η ΑΕΚ είχε πληρώσει τέτοιες στιγμές που κρίνονται στην απόφαση που παίρνει κάποιος στο δευτερόλεπτο.

Η ΑΕΚ επίσης κάλυψε έξυπνα τα άκρα της, σημεία από τα οποία ο Ολυμπιακός συνηθίζει να απειλεί. Φανταστική η εμφάνιση από τον Ρότα στη δεξιά πλευρά που εξαφάνισε τον Ποντένσε, ενώ ανάλογη εικόνα είχε μπροστά του και ο Κοϊτά, ο οποίος επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση με την ανεξάντλητη ενέργεια που έδωσε πέραν του γκολ. Από αριστερά ο Πένραϊς έκανε ίσως την πιο μεστή εμφάνισή του, έχοντας μπροστά του τον μυαλωμένο Περέιρα. Στο κέντρο της άμυνας, Μουκουντί και Ρέλβας ήταν αδιαπέραστοι, ενώ μπροστά τους στον άξονα ο Πινέδα ήταν εκπληκτικός. Ο Μεξικανός μέσος ήταν μαχητικός μπαίνοντας σε πολλές διεκδικήσεις και έχοντας στο πλευρό του τον Μαρίν ο οποίος είχε πολλά τρεξίματα, με τον Ρουμάνο χαφ να ανεβάζει πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος.

Ο Βάργκα αποδείχθηκε για ποιον λόγο ήταν τόσο χρήσιμος στο πλάνο του Νίκολιτς για το «Γ. Καραϊσκάκης». Η μπάλα στοχευμένα πήγαινε σε αυτόν, με τον Ούγγρο φορ να δίνει... άπειρες εναέριες μονομαχίες, κερδίζοντας τις περισσότερες για να σπάει την μπάλα και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δύναμή του στο ψηλό παιχνίδι πλάι στον Γιόβιτς ο οποίος αν και προσπάθησε, ήταν καλά κλεισμένος. Οι Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος και οι Ζοάο Μάριο και Ζίνι που πέρασαν στη συνέχεια στο ματς από τον Νίκολιτς βοήθησαν στο να κρατηθεί η μπάλα καλύτερα στο δεύτερο μέρος, αλλά και στη φρεσκάδα, με τον Νίκολιτς να ολοκληρώνει ένα ανεπανάληπτο «ματ» στον Μεντιλίμπαρ και η ΑΕΚ να φεύγει με ένα πολύτιμο διπλό.

Παρά το +5 δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα και τώρα Μαδρίτη

Πολύτιμο. Μέχρι εκεί όμως. Όχι καθοριστικό για τον τίτλο. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Όπως προαναφέραμε, το +5 στην κορυφή δεν λέει πραγματικά τίποτα αυτή τη στιγμή και η ΑΕΚ πρέπει να συνεχίσει με την ίδια ψυχραιμία, συγκέντρωση, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, χαρακτηριστικά που την έφεραν ως εδώ. Δεν έχει τελειώσει ακόμα απολύτως τίποτα, δεν έχει κατακτηθεί κανένα πρωτάθλημα και πρέπει η μπάλα να κρατηθεί χαμηλά. Ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό είναι το μυστικό, η σωστή νοοτροπία και αυτή πρέπει να συνεχίσει να δείχνει η ΑΕΚ στο γήπεδο. Ειδικά όταν τώρα ακολουθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη τη Μ. Πέμπτη για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Νίκολιτς έχει επιβεβαιώσει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν ότι έχει το know-how για να κρατάει προσγειωμένους τους παίκτες του και τόνισε πως αυτή την εικόνα είδε από αυτούς μπαίνοντας στα αποδυτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης». Πανηγυρισμοί για μια μεγάλη νίκη, αλλά όχι αλαζονεία. Πίστη στο πλάνο, επιμονή, υπομονή και το βλέμμα στη Ράγιο Βαγεκάνο, στον δυσκολότερο αντίπαλο που βρίσκει μπροστά της η ΑΕΚ στη φετινή φοβερή ευρωπαϊκή πορεία της. Την ΑΕΚ περιμένει μια νέα μεγάλη και απαιτητική πρόκληση στη Μαδρίτη. Εκεί θα είμαστε. “A por ellos”!