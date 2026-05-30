Πινέδα: «Τιμή να είμαι στο Μουντιάλ, γιορτάζω κάθε γκολ που βάζω χορεύοντας»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, με τον «Μαγίτο» να εκφράζει την περηφάνια του για αυτή τη στιγμή, αλλά και για τη χαρά του στο έπακρο κάθε φορά που σκοράρει.

Ο Ορμπελίν Πινέδα κατέκτησε το δεύτερό του πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και ενώ μένει να φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα πως θα εξελιχθούν οι επαφές με την Ένωση για το νέο συμβόλαιο, ετοιμάζεται παράλληλα για ακόμα μια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα του Μεξικού σε Μουντιάλ. Σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενήσει και η χώρα του μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τον 30χρονο Μεξικανό χαφ της ΑΕΚ να τονίζει στην Media Day και στο Sports Illustrated πόσο μεγάλη τιμή είναι να συμμετέχει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Είναι τιμή να είμαι μαζί με τον κόσμο μας, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ με την Εθνική ομάδα. Πάντα το έλεγα. Το ποδόσφαιρο είναι για να το απολαμβάνεις, για το πάθος, για να δίνεις χαρά στους ανθρώπους που έρχονται να το παρακολουθήσουν», ανέφερε αρχικά ο Πινέδα, ο οποίος ρωτήθηκε για το ότι χορεύει κάθε φορά που σκοράρει: «Απολαμβάνω κάθε γκολ που πετυχαίνω στο έπακρο. Το γιορτάζω κάνοντας τούμπες, το γιορτάζω χορεύοντας. Αυτή είναι η χαρά μου. Είμαι αφοσιωμένος σε όλους, σε κάθε έναν από τους συμπαίκτες μας», υποστήριξε.

Ο Πινέδα πρόσθεσε ότι κάθε φορά που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει το Μεξικό, ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, ανατριχιάζει σε μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο: «Σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να δώσεις τα πάντα. Να μην κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου. Να κάνεις το απόλυτα καλύτερο που μπορείς και να απολαμβάνεις πραγματικά αυτό που κάνεις. Δεν μπορείς να φανταστείς εκείνη τη στιγμή με τον εθνικό ύμνο, με τον κόσμο. Είναι κάτι μοναδικό. Το να είμαστε μαζί με όλον τον κόσμο μας, πιστεύω, θα μας δώσει δύναμη. Κάθε φορά που ακούγεται ο ύμνος, ανατριχιάζω. Είναι τιμή να βρίσκεσαι εδώ εκπροσωπώντας τη χώρα σου».

Τέλος, εξέφρασε τη μεγάλη του ανυπομονησία για ό,τι έρχεται στο Μουντιάλ: «Είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις σε αυτή τη στιγμή, στην πατρίδα σου, σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τον λαό μας να νιώθει ήρεμος και περήφανος για εμάς. Το σημαντικό είναι ο κόσμος να νιώθει περήφανος και να νιώθουμε κι εμείς περήφανοι για το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία στο έπακρο. Αυτό είναι που φαίνεται μέσα στο γήπεδο, μέσα από το πάθος που βάζουμε. Είμαστε με τον κόσμο μας, είμαστε με την οικογένειά μας, είμαστε στο σπίτι μας».