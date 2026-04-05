Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο διπλό στο Φάληρο με το γκολ του Κοϊτά, νικώντας 1-0 τον Ολυμπιακό, που πήγε να σώσει τον βαθμό στο 98' αλλά το τέρμα του Γιαζίτζι ακυρώθηκε ως οφσάιντ! Σοβαρό προβάδισμα τίτλου από την Ένωση που βρέθηκε στο +5!

Σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ που την βάζει σε ρόλο οδηγού για τον φετινό τίτλο. Αυτό το 0-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με το γκολ του Κοϊτά ήρθε από μία Ένωση που ήταν σοβαρή, αποφασισμένη και έκανε και καλή διαχείριση του υπέρ της σκορ ως το τέλος του αγώνα στο Καραϊσκάκη.

Αποδοκιμασίες από τον κόσμο και στην διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του. Ακυρώθηκε γκολ του Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός πήγε σε μία από τις 2 βασικές προσεγγίσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ, έχοντας τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί. Η διάταξή του: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Έσε και ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί. Στα 2 φτερά της επίθεσης ήταν οι Ζέλσον και Ποντενσε. Η φιλοξενούμενη ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Κέντρο με Μαρίν και Πινέδα και στα 2 άκρα της επίθεσης τους Περέϊρα και Κοϊτά. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Βάργκα στο πλευρό του Γιόβιτς.

Γκολ μόλις στο πέμπτο λεπτό από την ΑΕΚ από τον Κοϊτά

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που βρήκε πρώτη γκολ παρά την πίεση του Ολυμπιακού ψηλά. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης στο Καραϊσκάκη ο Ρέτσος έκανε το λάθος, έχασε την μπάλα και ο Περέϊρα έφυγε μπροστά. Γύρισε την μπάλα προς τον Γιόβιτς με τον Γκαρθία να διώχνει λανθασμένα και πάνω στον Κοϊτά που σουτάροντας με δύναμη έκανε το 0-1. Η ΑΕΚ ακολούθως επιχείρησε να απειλήσει ξανά. Από την άλλη στο 11ο λεπτό ο Ταρέμι έκανε κάτι σαν σέντρα – σουτ που μπλόκαρε ο Στρακόσια. Στο 12’ ένα φάουλ του Ροντινέϊ δεν ανησύχησε την εστία της ΑΕΚ. Στο 20ό λεπτό ο Γκαρθία είχε σουτ που βρήκε κόντρα και πήγε κόρνερ.

Στο 22’ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του πολύ μεγάλη φάση με σουτ του Ελ Καμπί λίγο εκτός έπειτα από πάσα του Ταρέμι. Τα λεπτά άρχισαν να κυλούν και η ΑΕΚ διαχειριζόταν ιδιαίτερα καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που από την μέση και μπροστά δεν είχε την ανάλογη εικόνα και σε επίπεδο τελικών μεταβιβάσεων και σε γενικά σε επίπεδο τελικών αποφάσεων. Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο Πιρόλα έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έσπασε την μπάλα στον Ζέλσον που από καλή θέση έστειλε την μπάλα έξω. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Φαληρο και ήταν ξεκάθαρα ένα καλό πρώτο μέρος για την ΑΕΚ και ένα ιδιαίτερα κακό για τον Ολυμπιακό.

Διαχείριση η ΑΕΚ, ανούσιος και κακός ο Ολυμπιακός

Στην επανάληψη η ΑΕΚ συνέχισε να διαχειρίζεται ιδιαίτερα καλά το παιχνίδι. Αρχικά στο 52ο λεπτό ο Ποντένσε από αρκετά καλή θέση είχε ένα κακό σουτ. Στο 58’ ο Ποντένσε είχε ένα σουτ που πέρασε και αυτό άουτ. Στο 64’ ο Στρακόσια έβγαλε την μπάλα μπροστά από τον Ταρέμι. Ο Ολυμπιακός παρά τις αλλαγές και σε πρόσωπα και σε επίπεδο διάταξης εξακολούθησε να είναι ανούσιος και κακός. Ο κόσμος από την μεριά του συνέχισε να αποδοκιμάζει και το έκανε και πριν το τέλος του αγώνα. Η λήξη του αγωνα βρήκε την ΑΕΚ στο 0-1 και ένα Καραϊσκάκη να αποδοκιμάζει ξανά, καθώς το γκολ του Γιαζίτζι που πήγε να σώσει τον βαθμό στο 98' ακυρώθηκε ως οφσάιντ στον Πιρόλα!

MVP: Θα βάλουμε τον Κοϊτά ως σκόρερ του αγώνα. Αυτός έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ για το 0-1 με τον Ολυμπιακό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Σίγουρα Περέϊρα και Ρότα από πλευράς ΑΕΚ. Ο Περέϊρα εφτιαξε και την φάση του 0-1. Καλό βαθμό παίρνει και η άμυνα της ΑΕΚ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μία εύκολη επιλογή με βάση την εικόνα του εδώ. Είναι του Ποντένσε που ήταν κάκιστος από κάθε άποψη και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποδοκίμασε στην αλλαγή του. Γενικά πάντως αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού υστέρησαν.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 0-1 με τον Κοϊτά. Τουλάχιστον 2 λάθη από την πλευρά των παικτών των Ερυθρόλευκων (Ρέτσου και Γκαρθία).

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Παράπονα από την διαιτησία του Στίλερ είχαν οι παίκτες και των 2 ομάδων. Υπήρξαν κάποια θεματάκια σε επίπεδο φάουλ και καρτών. Μέσω VAR ο ρέφερι ακύρωσε στο φινάλε το τέρμα του Γιαζίτζι θεωρώντας ότι ο Πιρόλα έκρυβε το πεδίο του Στρακόσα από θέση οφσάιντ!

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι αυτό. Προηγήθηκε πολύ νωρίς, κράτησε και διαχειρίστηκε πολύ καλά το υπέρ της σκορ και έτσι βγήκε νικήτρια σε αυτό το ντέρμπι. Ξεκάθαρος ο προβληματισμός για τον Ολυμπιακό που ήταν ανούσιος και κάκιστος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία (58’ Μουζακίτης), Έσε (84’ Νασιμέντο), Ταρέμι (71’ Γιαζίτζι), Ζέλσον (71’ Κλέϊτον), Ποντένσε (58’ Τσικίνιο) και Ελ Καμπί.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Περέϊρα (64’ Μάνταλος), Κοϊτά (81’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81’ Ζίνι) και Γιόβιτς (64’ Γκατσίνοβιτς).