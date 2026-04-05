Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στα play offs κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όπου πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει ο βαθμός συγκέντρωσής της και η πειθαρχία στο πλάνο.

Το... μαξιλαράκι των δύο και τριών βαθμών που έχει η ΑΕΚ στην κορυφή από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα είναι μια διαφορά που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα ενόψει της αποψινής πρεμιέρας των play offs που θα κρίνουν και φέτος τον τίτλο. Από την άλλη, όπως διαμορφώθηκε αυτή η μικρή διαφορά στην κορυφή για την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν έκανε την Ένωση να χαμογελάει με ικανοποίηση.

Το θέμα ωστόσο εδώ είναι πώς η ΑΕΚ θα καταφέρει να το αξιοποιήσει και αυτό θα πρέπει να το δείξει το βράδυ της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να το δουν σαν ευκαιρία ώστε να μπουν με αποφασιστικότητα και με στόχο ότι πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουν και όχι να προσπαθήσουν να το διαχειριστούν. Γιατί τότε το αποτέλεσμα μάλλον θα είναι το αντίθετο.

Το παν για την ΑΕΚ στο ντέρμπι του Φαλήρου με τον Ολυμπιακό είναι η πνευματική ετοιμότητα, ειδικά σε ένα γήπεδο όπου τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για τους κιτρινόμαυρους. Και ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει ότι ξέρει να φτιάχνει το σύνολό του σε αυτό το κομμάτι δίνοντας μεγάλο βάρος. Μάλιστα γνωρίζει τι δεν πήγε καλά στο ντέρμπι του πρώτου γύρου εκεί ώστε η ΑΕΚ να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.

Είναι κλειδί για την ΑΕΚ να αποφευχθούν φτηνά λάθη που της κόστισαν βαθμούς στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της σεζόν. Ειδικά σε ντέρμπι, λάθη από έλλειψη συγκέντρωσης απαγορεύονται και πάντα τιμωρούνται. Η πνευματική ανετοιμότητα άλλωστε είναι κάτι που έχει στοιχίσει για την ΑΕΚ σε ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο παρελθόν και οι παίκτες του Νίκολιτς πρέπει από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό να είναι άψογοι τακτικά, με απόλυτη προσήλωση και χωρίς φυσικά να έχουν ούτε... δευτερόλεπτο το μυαλό τους στο ευρωπαϊκό ματς που ακολουθεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη είναι αλήθεια πως έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της. Βρίσκεται στους «8» του Conference League και έχοντας ήδη μια άκρως επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία θέλει να την απογειώσει στα δύο μεγάλα ραντεβού με τη Ράγιο. Ο Νίκολιτς σίγουρα στο μυαλό του έχει αρχίσει να δουλεύει το πλάνο και για το παιχνίδι στο Βαγέκας, όμως από τους παίκτες του περιμένει να έχουν την προσοχή τους στραμμένη αποκλειστικά και μόνο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να το προσεγγίσουν σαν να είναι... χωρίς αύριο, άσχετα αν ακόμα και με ήττα η ΑΕΚ δεν χάνεται.

Ο Νίκολιτς πηγαίνει πολύ πιο διαβασμένος τώρα στο Φάληρο. Φάνηκε και στη διαφορά που έδειξε η ΑΕΚ στον τρόπο που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση με το ματς του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου είχε μία από τις χειρότερες φετινές της εμφανίσεις, σε μια περίοδο που πέρναγε έτσι κι αλλιώς μια αγωνιστική κοιλιά. Η συγκέντρωση, η αποφασιστικότητα και η απόλυτη προσήλωση στο πλάνο αφορούν κάθε σημείο του ντέρμπι με τους παίκτες της ΑΕΚ αν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις μονομαχίες στις δεύτερες μπάλες στο κέντρο, στον τρόπο που θα βγάζουν την μπάλα από πίσω, αλλά και στις στατικές φάσεις, τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά στημένα, τότε θα είναι σε θέση να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα σε επίπεδο προσώπων σίγουρα κομβικό ρόλο σε τέτοιου είδους παιχνίδια έχει ο άξονας. Το δίδυμο Μαρίν με Πινέδα θα είναι κλειδί. Τόσο στο κομμάτι των ανακτήσεων, αλλά και στο κομμάτι της ανάπτυξης, η οποία όπως έχουμε αναλύσει βασίζεται πολύ πάνω τους. Από εκεί και πέρα το δίδυμο του Μουκουντί με τον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας αν είναι προσεκτικό όχι μόνο στα μαρκαρίσματα στις στατικές μπάλες, αλλά και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, θα είναι ένα δεύτερο σημαντικό σημείο.

Φυσικά ανασταλτικά πολύ μεγάλη προσοχή σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει στις πλευρές με τους Πένραϊς και Ρότα αλλά και τις βοήθειες που θα πρέπει να έχουν από τους μπροστινούς τους (Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς πιθανότατα), ενώ επιθετικά πάντα η αποτελεσματικότητα αποτελεί ατού και παίκτες όπως ο Γιόβιτς και ο Βάργκα μπορούν να την προσφέρουν.