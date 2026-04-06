ΑΕΚ: Μεθυσμένη πόλη η Νέα Φιλαδέλφεια και «Να τοι οι πρωταθλητές»
Η ΑΕΚ έβγαλε το λαό της στους δρόμους! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υπέταξε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 1-0 και... ξέφυγε στο +5 τόσο από τους Πειραιώτες, όσο και από τον ΠΑΟΚ, από το φινάλε της 1ης αγωνιστικής των Play Off.
Ενωσίτες πήγαν με μηχανοκίνητη πορεία στη Συγγρού, όπου συνόδευσαν την αποστολή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και εκεί το γλέντι κορυφώθηκε.
🟡⚫ Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν τη... νύχτα - μέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για χάρη της ομάδας τους μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο.#aekfc pic.twitter.com/dv7uN1LqhMApril 5, 2026
🟡⚫ Οι φίλοι της ΑΕΚ έστησαν το δικό τους... πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Φάληρο.#aekfc pic.twitter.com/AarPns5yWo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
Χιλιάδες Ενωσίτες έκλεισαν τη Λεωφόρο Δεκέλειας και κατά την άφιξη των θριαμβευτών έκαναν τη... νύχτα - μέρα με βεγγαλικά, καπνογόνα και συνθήματα.
Μόλις εμφανίστηκε το πούλμαν οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν: «Να τοι οι πρωταθλητές» και «Σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές», ενώ στην υπογειοποίηση φώναξαν τον ύμνο του Δικεφάλου.
🦅 Εκστασιασμένοι Ενωσίτες έστησαν αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της ΑΕΚ στη Λεωφόρο Δεκελείας και έστειλαν ηχηρό μήνυμα τίτλου#aekfc pic.twitter.com/Rk6hHj0Su0— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
Την τιμητική τους είχαν και συγκεκριμένοι παίκτες, όπως το... μηχανάκι Ορμπελίν Πινέδα και ο «χρυσός» σκόρερ Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
