ΑΕΚ: «Κάηκε» η Συγγρού για τους θριαμβευτές μετά το «διπλό» στο Φάληρο
Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν τη... νύχτα - μέρα για χάρη της ομάδας τους μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Ενωσίτες έχουν συγκεντρωθεί στη Λεωφόρο Συγγρού από όπου θα συνοδεύσουν την αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν κλείσει το δρόμο και κατά την άφιξη του πούλμαν έστησαν... πάρτι με βεγγαλικά και καπνογόνα.
🦅 Έκλεισαν τη Συγγρου οι φίλοι της ΑΕΚ και περιμένουν το πούλμαν της ΑΕΚ#aekfc pic.twitter.com/W1rE5Gc1Ip— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
Θυμίζουμε πως η Original 21 έχει κάνει κάλεσμα για υποδοχή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου επίσης έχει αρχίσει το «πάρτι».
🦅🔥 «𝝢𝝖𝝩𝝤𝝞, 𝝢𝝖𝝩𝝤𝝞 𝝤𝝞 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝩𝝚𝝨»— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026
🙌 Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκλεισαν τη Συγγρου και αποθέωσαν το πούλμαν της ομάδας μετά το διπλό τίτλου με 0-1 μέσα στο «Καραϊσκάκης»#aekfc pic.twitter.com/V02aioeDR0
