Φίλοι της ΑΕΚ έκλεισαν τη Σύγγρου και αποθέωσαν το πούλμαν των θριαμβευτών μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Φάληρο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν τη... νύχτα - μέρα για χάρη της ομάδας τους μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Ενωσίτες έχουν συγκεντρωθεί στη Λεωφόρο Συγγρού από όπου θα συνοδεύσουν την αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν κλείσει το δρόμο και κατά την άφιξη του πούλμαν έστησαν... πάρτι με βεγγαλικά και καπνογόνα.

🦅 Έκλεισαν τη Συγγρου οι φίλοι της ΑΕΚ και περιμένουν το πούλμαν της ΑΕΚ#aekfc pic.twitter.com/W1rE5Gc1Ip — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 5, 2026

Θυμίζουμε πως η Original 21 έχει κάνει κάλεσμα για υποδοχή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου επίσης έχει αρχίσει το «πάρτι».