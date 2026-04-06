ΑΕΚ: «Κάηκε» η Συγγρού για τους θριαμβευτές μετά το «διπλό» στο Φάληρο

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
Syggrou

bet365

Φίλοι της ΑΕΚ έκλεισαν τη Σύγγρου και αποθέωσαν το πούλμαν των θριαμβευτών μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Φάληρο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν τη... νύχτα - μέρα για χάρη της ομάδας τους μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Ενωσίτες έχουν συγκεντρωθεί στη Λεωφόρο Συγγρού από όπου θα συνοδεύσουν την αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν κλείσει το δρόμο και κατά την άφιξη του πούλμαν έστησαν... πάρτι με βεγγαλικά και καπνογόνα.

Θυμίζουμε πως η Original 21 έχει κάνει κάλεσμα για υποδοχή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου επίσης έχει αρχίσει το «πάρτι».

 
     

