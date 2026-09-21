Ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε την Guest εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας σεζόν «Το Σόι σου» και μάλιστα τραγούδησε σύνθημα με τον γνωστό Ενωσίτη ηθοποιό, Μελέτη Ηλία. Το σχόλιο του Πέτρου Μάνταλου.

Όπως ήταν γνωστό, η πρεμιέρα της νέας σεζόν «Το Σόι σου» είχε έναν ξεχωριστό Special Guest. Η σειρά έχει έντονο χαρακτήρα... ΑΕΚ, λόγω των πολλών Ενωσιτών συντελεστών της και σε αυτό το πλαίσιο στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς έκανε μια ειδική εμφάνιση ο ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών, Δημήτρης Καλοσκάμης!

Ο «Σάββας» της σειράς, τον οποίο υποδύεται ο γνωστός φίλος της ΑΕΚ, Μελέτης Ηλίας, γνώρισε από κοντά ένα από τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές και έβγαλαν video μαζί, στο οποίο τραγουδούσαν τα συνθήματα «Δικέφαλε θα τρελαθώ» και «Εμπρός Αετέ».

Το τηλεοπτικό... ντεμπούτο του διεθνή με την Ελπίδων μεσοεπιθετικού «ενέκρινε» ο αρχηγός των πρωταθλητών, Πέτρος Μάνταλος, o οποίος έγραψε σε story του στο Instagram: «Από μένα είναι Ναι».