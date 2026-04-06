Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έγινε «ένα» με τους Ενωσίτες που έχουν βρεθεί στη Συγγρού για να μεταφέρουν την αποστολή.

Τεράστια νίκη της ΑΕΚ στο Φάληρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υπέταξε τον Ολυμπιακό με 1-0 χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά και αύξησε τη διαφορά του από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς.

Ενωσίτες θα συνοδεύσουν την αποστολή από τη Συγγρού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα πραγματοποιηθεί αποθεωτική υποδοχή. Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στο σημείο που είναι συγκεντρωμένοι οι φίλοι της ΑΕΚ, έγινε «ένα» μαζί τους και αποθεώθηκε.

«Μεγάλη μέρα για την αξιοπρέπεια μας, τον μαχητισμό μας, το πάθος μας και την πίστη μας», ανέφερε προς τους Ενωσίτες ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ.

Μετά το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου οι φίλοι του Δικεφάλου φώναξαν για ακόμα μια φορά: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».