Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η κίνηση του Πένραϊς που έκρινε το ντέρμπι
Η ΑΕΚ παρά λίγο να χάσει δυο βαθμούς μέσα από τα χέρια της στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στην τελευταία φάση η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι από απομάκρυνση του Ρέλβας και ο Τούρκος με άψογο σουτ τίναξε τα δίχτυα του Στρακόσα για το 1-1, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Στίλερ ακύρωσε το γκολ, καθώς ο Πιρόλα ήταν εμφανώς εκτεθειμένος μπροστά από τον Στρακόσα.
Τελευταίος παίκτης του Δικεφάλου ήταν ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος εγκαίρως φρόντισε να βγει μπροστά, έβγαλε οφσάιντ τον Ιταλό στόπερ και με την κίνηση του έβαλε το... λιαθαράκι του στο θρίαμβο.
Θυμίζουμε πως ο Σκωτσέζος αμυντικός αγωνίστηκε... αναγκάστικα, καθώς ήταν η μοναδική επιλογή στη θέση του αριστερού μπακ από τη στιγμή που ο Σταύρος Πήλιος ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών.
Με αυτή τη σπουδαία νίκη η Ένωση ξέφυγε στο +5 τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος «κόλλησε» στην ισοπαλία δίχως σκορ στο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
