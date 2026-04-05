ΑΕΚ και Ολυμπιακός είχαν... αθροιστικά μια τελική στην εστία, όμως αυτή ήταν αρκετή στο Δικέφαλο για να πάρει το «διπλό».

Τεράστια νίκη για την ΑΕΚ στο Φάληρο. Ο Δικέφαλος βρήκε γκολ μόλις στο 5ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κατάφερε να φύγει από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το «διπλό» και ξέφυγε στο +5 από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ.

Το αξιοσημείωτο είναι πως το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι η μοναδική τελική που έγινε στα περίπου 102 λεπτά που διήρκησε το ντέρμπι!

Συνολικά οι τελικές ήταν 7-6, ενώ ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, καθώς τελείωσε το ματς με 62%-38% δίχως όμως να την μετουσιώσει.

Φυσικά εάν το γκολ του Γιαζίτζι είχε μετρήσει και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα είχε βρει δίχτυα στην πρώτη on-target τελική, όμως το οφσάιντ του Πιρόλα έκρινε το ματς