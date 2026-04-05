Ο κόσμος θα είναι εκεί, ο ΠΑΟΚ μ’ ένα μεγάλο «πρέπει»: τη νίκη!

Με την Τούμπα να γεμίζει από νωρίς, ο ΠΑΟΚ πάει στην πρεμιέρα των playoffs με μία απαίτηση που δεν σηκώνει συζήτηση. Να ξεκινήσει με νίκη. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Η αναμονή τελείωσε και τα playoffs ξεκινούν εκεί που πραγματικά αρχίζει να μετράει κάθε λεπτομέρεια. Απόψε στην Τούμπα δεν είναι απλώς μια πρεμιέρα playoffs. Είναι το σημείο εκκίνησης για μια σειρά επτά «τελικών», σε πρωτάθλημα και κύπελλο, που θα καθορίσουν τα πάντα. Και σε τέτοιες βραδιές, αν η ομάδα βρει ρυθμό, μπορεί να επιβάλλει τον δικό της τρόπο.

Ο «τελικός», εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι εγερτήριο. Μολονότι δεν πρόκειται πάντοτε για κατά κυριολεξίαν once-in-a-lifetime γεγονός, έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του once-in-a-lifetime. Ηλεκτρίζει το σύστημα. Ξεσηκώνει τους πάντες. Παίκτες, τιμ, διοίκηση, κόσμο.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Έδρα, κόσμος, ένταση. Αυτό είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει το παιχνίδι του. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, τα δεδομένα της σεζόν δίνουν ένα στίγμα. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στο πρωτάθλημα, όμως η εικόνα των τελευταίων μεταξύ τους αγώνων λέει κάτι παραπάνω. Τρεις συνεχόμενες νίκες των «ασπρόμαυρων», χωρίς να δεχθούν γκολ, με αποκορύφωμα τα παιχνίδια του Κυπέλλου όπου η διαφορά αποτυπώθηκε και στο γήπεδο, όχι μόνο στο σκορ.

Το θέμα, όμως, δεν είναι τι έγινε. Είναι τι θα γίνει τώρα. Γιατί ο «Δικέφαλος» έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει δύσκολες εξισώσεις, αλλά καλείται να το κάνει σε συνθήκες πίεσης, με απαιτήσεις και με μια σεζόν που κουβαλά ήδη αρκετό βάρος.

Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Το κάλεσμα για συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και η εικόνα που αναμένεται στους δρόμους πριν το παιχνίδι δείχνουν κάτι ξεκάθαρο. Συσπείρωση. Μετά από μια περίοδο δύσκολη, φορτισμένη, με γεγονότα που επηρέασαν το κλίμα, η αίσθηση είναι ότι τώρα όλα συγκλίνουν σε έναν στόχο.

Πάντως, προτού οι φίλαθλοι πάρουν τις θέσεις τους στις κερκίδες, οι παίκτες φορέσουν τις φανέλες τους (που απόψε θα έχουν το νέο μεγάλο χορηγό τους), πριν από κάθε οδηγία και αναλύσεις τακτικής, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περνά μια ιδιαίτερη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είναι δεδομένο ότι η ομάδα του θα σταθεί δίπλα του. Ο Ρουμάνος τεχνικός το έχει χτίσει αυτό το περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια. Και σε τέτοιες στιγμές φαίνεται αν μια ομάδα είναι απλώς σύνολο ή κάτι παραπάνω.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα δεδομένα δεν είναι απλά. Υπάρχουν απουσίες, με τον Ζίβκοβιτς εκτός και τους Μεϊτέ, Κένι να μην είναι διαθέσιμοι, αλλά υπάρχουν και επιστροφές. Ο Γιακουμάκης και ο Μιχαηλίδης μπαίνουν ξανά στο κάδρο, οι διεθνείς είναι έτοιμοι, ο Σάντσες επέστρεψε, ενώ παίκτες που χρειάστηκαν ανάσες, όπως ο Τάισον και ο Μπάμπα, είναι σε θέση να δώσουν αυτά που πρέπει.

Όποιος προσπαθήσει να προβλέψει το πλάνο του Λουτσέσκου, μάλλον θα ρισκάρει. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η απαίτηση. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε επτά «τελικούς» με στόχο να πάρει το μέγιστο. Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Και από σήμερα το βράδυ ξεκινά η τελική προσπάθεια.

Ραντεβού στην Τούμπα. Εκεί όπου αρχίζουν όλα. Και εκεί όπου θα φανεί αν αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να πάει μέχρι το τέλος.