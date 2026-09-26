Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις με το βλέμμα στους Χατζηδιάκο, Λουσέ και Γιαννούλη, ενώ παραμένει η ανησυχία για Ντεσπόντοφ και τα χειρουργεία των Άλι και Παβλένκα

Η αυριανή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, μετά το εξαήμερο ρεπό, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για όσα αναμένεται να γίνουν στο μέτωπο των τραυματιών.

Το διάστημα της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων ήταν εδώ και καιρό το ορόσημο για την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης για αρκετούς από αυτούς.

Οι επιστροφές των Χατζηδιάκου, Λουσέ και Γιαννούλη



Πρώτοι χρονικά αναμένεται να επιστρέψουν ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τομ Λουσέ, οι οποίοι είχαν μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Έλληνας στόπερ υπέστη θλάση στη γάμπα στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στα τέλη Αυγούστου και έμεινε εκτός από όλα τα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του τον Σεπτέμβριο.

Ο τραυματισμός του Γάλλου προηγήθηκε κατά μερικές ημέρες. Η τελευταία συμμετοχή του Λουσέ ήταν στον αγώνα με τη Μπραν στη Νορβηγία και έκτοτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε έξι συνολικά παιχνίδια χωρίς αυτόν.

Και οι δύο πριν από τη διακοπή ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα μπουν τις επόμενες ημέρες σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τούμπα, που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Επόμενη επιστροφή, που αναμένεται κι αυτή στο διάστημα της διακοπής, θα είναι λογικά αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης στάθηκε άτυχος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και τραυματίστηκε στην ουσία περπατώντας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έλληνας ακραίος έκανε θεραπείες μέχρι και την τελευταία υποχρέωση της ομάδας του στο πρωτάθλημα, ωστόσο οι εκτιμήσεις λένε ότι κι αυτός θα μπει στις προπονήσεις πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που για την ομάδα του είναι προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου.

Εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις ο Ντεσπόντοφ



Κομβική αναμενόταν να είναι αυτή η περίοδος της διακοπής και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ωστόσο τα πράγματα συνεχίζουν να είναι περίπλοκα για τον Βούλγαρο εξτρέμ. Ο Ντεσπόντοφ κάνει εδώ και καιρό ατομικό πρόγραμμα, εντούτοις οι ενοχλήσεις παραμένουν και παρατείνουν ακόμη περισσότερο τον χρόνο αποθεραπείας του.

Ορίζονται τα χειρουργία Άλι και Παβλένκα

Μια άλλη σημαντική εκκρεμότητα είναι ο προγραμματισμός των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες θα υποβληθούν ο Γίρι Παβλένκα και ο Τάχα Άλι. Η απόφαση να αντιμετωπιστεί χειρουργικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στον ώμο είναι δεδομένη. Αυτό που μένει να οριστεί είναι το πού και από ποιον θα χειρουργηθούν, ώστε να καθοριστεί ταυτόχρονα και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επιστροφή τους στις προπονήσεις. Συνήθως, σε εξαρθρώσεις ώμου η αποθεραπεία διαρκεί περίπου τρεις μήνες.