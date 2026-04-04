Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να τον σώσουν. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου επικοινώνησε με τον πατέρα του και σοκαρίστηκε με αυτό που του ζήτησε.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε άναυδος όταν άκουσε τι του ζήτησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου σε επικοινωνία που είχαν αμέσως μετά την ανάρρωση που είχε ο δεύτερος από την καρδιακή προσβολή που υπέστη την Παρασκευή.

Το πρωί της Παρασκευής ο 80χρονος Μιρτσέα υπέστη καρδιακή ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου λίγο πριν πάρει εξιτήριο. Αμέσως επικράτησε πανικός στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση, αλλά όπως αποκάλυψαν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας είχε μια ξεκάθαρη επιθυμία όταν θα αναρρώσει και πάρει εξιτήριο.

Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον Ράζβαν Λουτσέσκου δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, που θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό!

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ρουμάνοι: «Η πρώτη συζήτηση που είχε ήταν με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, μίλησε στον γιο του και σόκαρε τον Ράζβαν. Στην κατάσταση που βρισκόταν, ζήτησε δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος του μήνα. Σίγουρα θέλει να πάει να είναι στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι ο Ράζβαν τρελάθηκε...

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν μπορεί παρά να πάει στο γήπεδο για να είναι με τον γιο του σε αυτόν τον τελικό με αυτό το τρόπαιο. Ζήτησε από τον Ράζβαν δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος του μήνα», δήλωσε ο παρουσιαστής Κρίστι Κόστε στο Fanatik.