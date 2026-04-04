ΠΑΟΚ: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ
O ΠΑΟΚ πηγαίνει στην πρεμιέρα με τα γνωστά δεδομένα, γνωρίζοντας πως καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να παρουσιάσει το πρόσωπο που θα του δώσει το πρώτο βήμα στη μάχη των playoffs.
To -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ φαντάζει διαχειρίσιμο, αρκεί να ξεκινήσει με το δεξί τη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα την οποία φέτος έχει κερδίσει τρεις φορές δίχως να δεχθεί γκολ μετά την ήττα του στη Λεωφόρο τον περασμένο Νοέμβριο με 2-1.
Ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παραμένει πιστός στην τακτική του και να μην ανακοινώνει αποστολή.
#TrainingReport Έτοιμοι για μάχη. #training #PAOK #OurWay
🔗https://t.co/BFsajIkFjW pic.twitter.com/7Nl97V2eqn— PAOK FC (@PAOK_FC) April 4, 2026
Οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν στον πρώτο από τους επτά «τελικούς» που έχουν μπροστά τους μέχρι το φινάλε της σεζόν, με στόχο να ξεκινήσουν με το δεξί απέναντι στον Παναθηναϊκό (5/4-19:00) στην Τούμπα.
Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του αγώνα, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση και στις στατικές φάσεις, κομμάτι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.
Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, δεν προέκυψε κάποια διαφοροποίηση, καθώς ο Σουαλιό Μεϊτέ και ο Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία και παραμένει εκτός.
