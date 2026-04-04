O Αστέρας Aktor ήταν πιο εύστοχος από την ΑΕΛ Novibet, τη νίκησε 3-1 με γκολ των Μπαρτόλο, Μακέντα, Οκό και μείωσε τη διαφορά τους στους τρεις βαθμούς.

Με την διαφορά να είναι στους 6 βαθμούς ο αγώνας στην Τρίπολη ήταν τελικός για Αστέρα και ΑΕΛ Novibet. Για τους γηπεδούχους γιατί αν δεν κέρδιζαν θα έμενε το -6, ενώ αν έχαναν θα... χανόντουσαν, αλλά και για τους φιλοξενούμενους γιατί αν κέρδιζαν θα έκαναν άλμα σωτηρίας, ενώ αν έχαναν θα έμπαιναν σε μπελάδες. Σε αυτόν τον τελικό περισσότερο έτοιμοι εμφανίστηκαν οι Αρκάδες.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου επικράτησε με 3-1 των Θεσσαλών και μείωσε στους 3 την διαφορά τους από το συγκρότημα του Σάββα Παντελίδη που βλέπει και τον Πανσερραϊκό να είναι στο -3. Οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν τα λάθη τους και την επιθετική ανομβρία και πλέον μπαίνουν για τα καλά σε μπελάδες. Μπελάδες που είναι λογικό να υπάρχουν ειδικά μετά την τραγική εμφάνιση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος κατέβασε τον Αστέρα Τρίπολης με σύστημα 3-4-3 και τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, τους Αλάγκμπε, Σίπσιτς και Τριανταφυλλόπουλο στην άμυνα, τον Σιλά όλη την αριστερή πλευρά και τον Δεληγιαννίδη όλη την δεξιά. Οι Γκονζάλες και Αλμύρας ήταν στο κέντρο, με τον Μπαρτόλο αριστερό εξτρέμ, τον Κετού δεξί και τον Μακέντα σέντερ φορ.

Και ο Σάββας Παντελίδης προτίμησε το 3-4-3 για την ΑΕΛ Novibet με τον Βενετικίδη στο τέρμα, τους Φερίγκρα, Ρόσιτς και Ηλιάδη στα στόπερ, τον Όλαφσον όλη την αριστερή πλευρά και τον Μασόν όλη την δεξιά. Ο Κακουτά ήταν αριστερό εξτρέμ, ο Τούπτα δεξί και ο Σαγάλ σέντερ φορ.

Μία φάση, ένα γκολ και μετά τίποτα στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ουσιαστικά είχε μόνο μία μεγάλη φάση η οποία έφερε και το γκολ. Συγκεκριμένα στο 12' οι γηπεδούχοι άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Μακέντα άνοιξε χώρο, ο Κετού βρήκε τον Μπαρτόλο και ο καλύτερος παίκτης των Αρκάδων φέτος σκόραρε κάνοντας έτσι το 1-0.

Ένα σκορ που έμεινε και με άνεση ως το τέλος του ημιχρόνου με την ΑΕΛ Novibet να έχει τον έλεγχο αλλά να μην μπορεί να σκοράρει. Για την ακρίβεια οι φιλοξενούμενοι όχι απλά δεν σκόραραν, αλλά δεν δημιούργησαν ούτε μία μεγάλη φάση με το 1-0 να μένει ως το τέλος, καθώς οι γηπεδούχοι έκλεισαν εξαιρετικά πίσω και δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να προσεγγίσουν τον Παπαδόπουλο.

Τρία γκολ στο δεύτερο και μεγάλη νίκη ο Αστέρας

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και στο 51' έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Κακουτά που από εξαιρετική θέση έστειλε την μπάλα άουτ. Σαν να μην έφτανε αυτό για τους Λαρισαίους, οι γηπεδούχοι στο 59' μετά από κακό διώξιμο των αντιπάλων τους σκόραραν με τον Μακέντα κάνοντας το 2-0.

Ένα γκολ που... πάγωσε τους παίκτες του Παντελίδη με τους γηπεδούχους να κρατάνε με χαρακτηριστική άνεση το σκορ αυτό. Μάλιστα στο 77' βρέθηκαν μια ανάσα από το 3-0 με τον Βενετικίδη να διώχνει με τα πόδια μετά από τη σέντρα του Καλτσά. Έτσι φτάσαμε στις καθυστερήσεις όταν μπήκαν ακόμα δύο γκολ.

Αρχικά στο 90' ο Οκό εκμεταλλεύτηκε ακόμα ένα λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων και ανενόχλητος δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 3-0 και να δώσει διαστάσεις στη νίκη. Οι «βυσσινί» το μόνο που κατάφεραν σε μια τραγική γι' αυτούς μέρα ήταν να μειώσουν με τον Γκαράτε στο 90+3', αλλά το 3-1 έμεινε ως το τέλος.

MVP: Για ακόμα μία φορά ο Μπαρτόλο ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκε ο Αστέρας. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ και αν οι Αρκάδες σωθούν θα είναι από τους βασικούς λόγους.

Στο ύψος τους: Ουσιαστικά θα λέγαμε όλος ο Αστέρας, αλλά θα βάλουμε Μακέντα με την εξαιρετική του προσπάθεια για το 2-0, αλλά και τους Τριανταφυλλόπουλο, Σίπσιτς και Αλάγκμπε που κυριάρχησαν πίσω.

Αδύναμος κρίκος: Όλη η ΑΕΛ Novibet. Στο ματς που με νίκη έκανε άλμα σωτηρίας ήταν σαν να μην εμφανίστηκε στο γήπεδο.

Γκάφα: Για ακόμα μία φορά ο Κακουτά χάνει τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει και στην προκειμένη να κάνει το 1-1.

Στραγάλι: Άνετο απόγευμα για τον Φωτιά.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά και σημαντικά λάθη της ΑΕΛ Novibet και κέρδισε και με άνεση και πλέον μπορεί να ελπίζει. Οι Θεσσαλοί ίσως να πήγαν σε άλλο γήπεδο γιατί σε αυτό της Τρίπολης δεν ήταν...

Οι συνθέσεις:

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσις, Σίλα (90+3' Εμμανουηλίδης), Έντερ (90+3' Πομώνης), Αλμύρας, Αλάγκμπε, Κετού (87' Τζανδάρης), Μπαρτόλο (75' Οκό), Μακέντα (75' Καλτσάς).

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Βενετικίδης, Μάσον, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Φερίγκρα (46' Πασάς), Όλαφσον, Ναόρ (78' Γκαράτε), Σουρλής (64' Πέρες), Κακουτά (64' Μούργος), Τούπτα (78' Χατζηστραβός), Σαγάλ.