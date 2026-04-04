Μπαρτόλο: Ο ηγέτης του Αστέρα Τρίπολης με τα γκολ - χρυσάφι

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο για ακόμα ένα ματς ηγήθηκε του Αστέρα Τρίπολης στην προσπάθεια του να γλιτώσει τον... εφιάλτη του υποβιβασμού.

Ο Αστέρας AKTOR είναι εδώ! Οι Αρκάδες φάνηκαν αντάξιοι των απαιτήσεων στο ματς... δίχως επιστροφή με την ΑΕΛ Novibet, καθώς πήραν τη νίκη με 3-1, μείωσαν την απόσταση από τη σωτηρία στους 3 βαθμούς και το πιο σημαντικό είναι ότι, μετά από δυο μήνες, επέστρεψαν στα τρίποντα. Για ακόμα ένα ματς, πρωταγωνιστής των Κιτρινομπλέ ήταν ο Χουλιάν Μπαρτόλο.

Ο Αργεντινός άνοιξε τον δρόμο για τη σπουδαία νίκη με δικό του γκολ, το οποίο ήταν το τρίτο του σε ισάριθμα ματς κόντρα στους Λαρισαίους και το 9ο στη σεζόν! Σε μια χρονιά δύσκολη για τους Αρκάδες στο κομμάτι του σκοραρίσματος, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός έχει προσφέρει το 36% των γκολ της ομάδας του, η οποία έχει σκοράρει 25 φορές στο πρωτάθλημα.

Ο Μπαρτόλο, εκτός από το «κουβάλημα» στο κομμάτι της εκτέλεσης, έχει προσφέρει και σημαντικούς βαθμούς με τα γκολ του. Με εξαίρεση τα ματς με Ατρόμητο και Παναιτωλικό, όπου ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να πάρει πόντους, οι Αρκάδες είχαν βαθμολογικό όφελος 8 πόντων από τους 20 των Κιτρινομπλέ, σε πέντε ματς στα οποία ο Αργεντινός βρήκε δίχτυα.

Τα γκολ - βαθμοί του Μπαρτόλο