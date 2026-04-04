Ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με το 3-1 να του δίνει ελπίδα σωτηρίας. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

«Ζωντανός» στην μάχη της παραμονής έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης με τους Αρκάδες να επικρατούν με 3-1 της ΑΕΛ Novibet και να μειώνουν στους 3 την διαφορά τους από τους Θεσσαλούς. Μάλιστα αυτή η διαφορά των δύο γκολ μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ της αναμέτρησης αλλά και τις ευκαιρίες που υπήρξαν στο παιχνίδι των δύο ομάδων που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».