Με δυο γκολ του Τσαούση στο πρώτο ημίχρονο ο Πανσερραϊκός συνέχισε την αντεπίθεσή του, νίκησε 2-1 την άστοχη Κηφισιά και συνεχίζει την ύστατη προσπάθεια για παραμονή στη Superleague 1.

Τρίποντο - χρυσάφι για τον Πανσερραϊκό στην προσπάθεια του να κάνει την απόλυτη έκπληξη της σεζόν. Οι Σερραίοι νίκησαν την Κηφισιά στη Νεάπολη με 2-1 και συνεχίζουν να ελπίζουν. Πρωταγωνιστής με ντοπιέτα ο Τσαούσης, κράτησε όρθια την ομάδα του ο Τιναλίνι.

Στους 20 βαθμούς οι Σερραίοι στο -3 από την ΑΕΛ Novibet πριν τη σέντρα της μεγάλης μάχης παραμονής μεταξύ των Λαρισαίων και του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Στη 10η θέση το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με 27 βαθμούς, στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα και Χουχούμη μπροστά του. Αμανί - Ρουκουνάκης στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Νούνελι - Ζέρσον Σόουζα εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Από την πλευρά του ο Ζεράρ Σαραγόσα «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. Tιναλίνι στην εστία, με στόπερ τους Φέλτες, Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο. Δεξί μπακ - χαφ Λύρατζης και αριστερό ο Τσαούσης, με δίδυμο στα χαφ Ομεονγκά - Μπεν Σαλάμ. Ριέρα, Τεϊσέρια και Ιβάν η τριπλέτα της γραμμής κρούσης.

Τις φάσεις η Κηφισιά, τα γκολ ο Πανσερραϊκός με φανταστικό Τσαούση

Στο πρώτο μέρος η Κηφισιά δημιούργησε και σπάταλησε ευκαιρίες, έχοντας απέναντι της έναν εξαιρετικό Τιναλίνι, ενώ από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός είχε την ουσία και «χτύπησε» δις με φανταστικές εκτελέσεις του Τσαούση.

Στο 16ο λεπτό Λύρατζης γύρισε την μπάλα, από απομάκρυνση του Ούγκο Σόουζα η μπάλα στρώθηκε στον Τσαούση, ο οποίος με δυνατό σουτ με το αριστερό «κεραυνοβόλησε» τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Δευτερόλεπτα μετά το γκολ, στο 17ο λεπτό, ο Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο κίπερ των Σερραίων είχε πάλι την απάντηση.

Στο 41' ο Πανσερραϊκός διπλασίασε το προβάδισμα του. Η παράλληλη μπαλιά του Ιβάν από τα δεξιά πέρασε απ' όλους και ο Τσαούσης με δυνατό σουτ έκανε το 0-2 με δεύτερο προσωπικό γκολ.

Πίεσε η Κηφισιά αλλά δεν ήταν αρκετό...

Στο δεύτερο μέρος ο Λέτο έκανε τριπλή αλλαγή και γύρισε το σχηματισμό σε 3-5-2. Ο Σιμόν συμπλήρωσε τριάδα στόπερ με Ούγκο Σόουζα - Πόκορνι. Δεξιά ο Αμανί, αριστερά ο Ταβάρες, δίδυμο χαφ Ρουκουνάκης - Μπένι και ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από Θεοδωρίδη - Χριστόπουλο.

Στο 49' ο Θεοδωρίδης δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής και ο Τιναλίνι έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ. Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 54' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.

Στο 54' ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε κόρνερ προς το ημικύκλιο και ο αμαρκάριστος Μπένι αστόχησσε με σουτ. Στο 58' ο Πορτογάλος είχε ακόμα μια καλή στιγμή, με φανταστικό πλασέ και ο Τιναλίνι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 62ο λεπτό ο Πόμπο έβγαλε καλή σέντρα και ο Χριστόπουλος αστόχησε με γυριστή κεφαλιά. Ο Πασνσερραϊκός είχε ευκαιρία για τρίτο γκολ στο 74', όταν ο Ριέρα εκτέλεσε το φάουλ και ο Ραμίρεζ απέκρουσε την κεφαλιά του Τεϊσέιρα.

Στο 79' ο διαιτητής Ματσούκας έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φέλτες στον Ταβάρες, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Ευαγγέλου ο Ευβοιώτης ρεφ ανακάλεσε την απόφαση του και έδωσε κίτρινη στον Πορτογάλο για θέατρο.



MVP: Ο Τιναλίνι «κράτησε» την ομάδα του με σπουδαίες επεμβάσεις.

Στο ύψος τους: Ο Τσαούσης έχασε στις... λεπτομέρειες τον «τίτλο» του MVP, λόγω του πέναλτι στον Αμανί, όμως και πάλι σκόραρε τα δυο γκολ της ομάδας του. Φανταστικός Πόμπο για ακόμα ένα ματς.

Αδύναμος κρίκος: O Ζέρσον Σόουζα πέρασε... απαρατήρητος στο πρώτο μέρος και δικαίως αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα.

Γκάφα: Η αδράνεια της Κηφισιάς στο καθοριστικό δεύτερο γκολ των Σερραίων.

Στραγάλι: O βοηθός σωστά ακύρωσε σε πρώτο χρόνο τα δυο γκολ του Τεϊσέιρα. Ο Ματσούκας σωστά έδωσε το πέναλτι στον Αμανί, όμως ο VAR Ευαγγέλου τον διόρθωσε στο πέναλτι που έδωσε υπέρ του Ταβάρες.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ομάδα που είχε την ουσία πήρε και το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που δεδομένα «ρίχνει» την Κηφισιά βάσει εικόνας και ευκαιριών, όμως ο Πανσερραϊκός έπαιξε με μυαλό και ψυχή, δείχνοντας για ακόμα μια φορά πως θα παλέψει μέχρι τέλους. Η ομάδα του Λέτο χρειάζεται αποτελέσματα παρά το +7 από την επικίνδυνη ζώνη για να γλιτώσει... εφιάλτες.