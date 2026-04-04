Αντωνόπουλος: «Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, η νίκη μας δίνει αυτοπεποίθηση»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά τη σπουδαία νίκη του Αστέρα AKTOR επί της ΑΕΛ Novibet στην Τρίπολη.

Τρίποντο - βάλσαμο για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έβγαλε... παλμό, καθώς νίκησε την ΑΕΛ Novibet στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και μείωσε τη διαφορά από τους Λαρισαίους στο τρίποντο.

Ο τεχνικός των Αρκάδων μίλησε στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στην ψυχολογία της ομάδας του, τονίζοντας βέβαια πως παραμένει με την πλάτη στον τοίχο, βαθμολογικά.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Από την μέρα που ήρθαμε ίσως ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι, αλλά όχι η απόδοσή που θα ήθελα και που μπορούμε να έχουμε. Γιατί σήμερα ήμασταν αποτελεσματικοί. Η νίκη αυτή μας δίνει αυτοπεποίθηση, να πιστέψουμε ο ένας στον άλλον, να γίνουμε δυνατοί αλλά βαθμολογικά είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

Θα ήθελα να ήμασταν πιο έξυπνοι σε κάποιες καίριες στιγμές και να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Είναι δύσκολο γιατί πιεζόμαστε κι από άλλους παράγοντες. Είναι μεγάλο το άγχος, αλλά νομίζω ότι με τον χρόνο ίσως μπορέσουμε να το βελτιώσουμε κι αυτό».